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Bakan Açıkladı: 397,5 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, üç ilde yapılan operasyonlarda eroin, bonzai ve metamfetamin gibi uyuşturucular ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 15:23, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 15:22
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Bakan Açıkladı: 397,5 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik dün gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplamda 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Van ve İzmir'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda, uyuşturucu madde imalatçısı 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonların Detayları

  • 220,5 kilogram eroin
  • 126 kilogram bonzai
  • 51 kilogram metamfetamin
  • 15,5 kilogram sıvı kimyasal madde

Operasyonların Koordinasyonu

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul, Van ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Tuzla, Esenyurt ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu bu operasyonlar gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele, yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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