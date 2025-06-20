Karşılıksız çek tutarı arttı

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 16,4 bin keşideciye ait 108 bin adet çekin toplam tutarı 82 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 7.072 keşideciye ait toplam 8.591 milyon TL tutarındaki 13.630 adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.

Mayıs ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 2,4 ve adet olarak yüzde 2,0 oldu.

Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı

2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde bankalara ibraz edilen 470 bin keşideciye ait 6 milyon adet çekin toplam tutarı 3.694 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla göre; keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 2 azaldı. İbraz edilen çek adedi yüzde 18 azalırken, çek tutarı ise yüzde 27 arttı.