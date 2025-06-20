Arkadaşlarını uğurlarken 5'inci kattan düşen Esra öldü

Olay, saat 01.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kendi evine gelen gayrimenkul danışmanı Esra Ekinci, bir süre dairede sohbet ettikten sonra arkadaşlarını uğurlamak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Ekinci, iddiaya göre 7 katlı apartmanın 5'inci katından beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekinci, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Esra Ekinci, kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.