Bakan Tunç: Türkiye'nin Hukuk Güvenliği İle İlgili İddialara İtibar Etmeyin
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin hukuk güvenliği ve hukuka güven endeksi konusunda yapılan eleştirilerle ilgili olarak, "Özellikle Türkiye'nin hukuk güvenliği anlamında, hukuka güven endeksinde geri sıralarda olduğunu söyleyenlere itibar etmeyiniz. Eksikliklerimizi elbette biliyoruz, her şey mükemmel değil. O eksiklikleri gidermek için gayret gösteriyoruz." dedi.
Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu"nun açılışında konuşan Tunç, Türkiye'nin güçlü kurumları ve bağlayıcı kurallarıyla köklü bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Hukuk devletinin aynı zamanda piyasanın da güvencesi olduğuna dikkat çekerek, ekonomik istikrar ve güvenin ancak hukuki güvenliğin sağlandığı bir ortamda mümkün olabileceğini belirtti.
Hukuki Güvenlik ve Ekonomik Kalkınma
Hukuki güvenliğin olmadığı yerde yatırım olmaz. Hukuki öngörülebilirliğin olmadığı yerde piyasa durur. Ekonomik kalkınmanın yolu güvenli, öngörülebilir ve adil bir sistemden geçer çünkü sermaye ürkek ve tedirgindir. Belirsizlik değil, güvenle yol almak gerekir. İş dünyasının ihtiyacı olan önemli yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Tunç, ceza mevzuatları başta olmak üzere ticaret kanunlarının, borçlar kanunlarının ve usul kanunlarının yenilendiğini ifade etti.
Yargı Reformu ve Yeni Anayasa Çalışmaları
23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı reformu strateji belgesini açıkladığını hatırlatan Tunç, toplumun ihtiyaçlarının ve teknolojinin sürekli geliştiğini, buna uyum sağlamak gerektiğini söyledi. Yeni suç tipleri ve ticari ilişkiler ortaya çıktıkça mevzuatın da buna uygun şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı.
Eleştiriler ve Hukuk Güvenliği
Zaman zaman eleştirilerle karşılaştıklarını belirten Tunç, Türkiye'yi demokrasi bile olmayan ülkelerle kıyaslamanın yanlış olduğunu ifade etti. Türkiye'de hukuk güvenliği olmasaydı, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın bugün 262 milyar doların üzerine çıkamayacağını, kayıtlı şirket sayısının 950 binden 2,5 milyonun üzerine ulaşamayacağını belirtti. Yabancı sermayeli şirket sayısının 5 binden 86 bine çıkmasının da hukuki güvenlik sayesinde olduğunu söyledi.
Yargıdaki Gelişmeler ve Arabuluculuk
- Mahkeme sayısı 3 bin 727'den 8 bin 632'ye çıkarıldı.
- Son iki yılda 3 bin 38 ilk derece mahkemesi ile 61 istinaf dairesi kuruldu.
- Arabuluculukta 240 bin civarında kira uyuşmazlığı arabulucuya gitti, bunun yarısı anlaşmayla sonuçlandı.
- 2013'ten bu yana 7 milyon 795 bin başvuru yapıldı, 4 milyon 707 bini anlaşmayla sonuçlandı, başarı oranı %63.
Konkordato ve Aile Kurumu Çalışmaları
Konkordato kurumunun daha etkin bir araç haline getirilmesi için düzenlemeler yapılacağı belirtildi. Ayrıca aile kurumunun yıpranmaması ve evliliklerin kolaylaştırılması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.
Sempozyumdan Notlar
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kuruldu.
- Cemil Çiçek, merkezin başkanlığını yürütüyor.
- Sempozyuma eski TBMM Başkanı, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kent protokolü katıldı.
- Açılışın ardından Adalet Bakanı Tunç'a plaket ve kilim hediye edildi, program panellerle devam etti.