Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi

Bilgi temelli kamu yönetimi, stratejik kapasite inşası ve kurumsal dönüşüm hedefleri doğrultusunda kurgulanan "Türkiye Yüzyılında Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası", 19 Haziran 2025 tarihinde Ankara Ticaret Odası Meclis Konferans Salonu'nda geniş katılımlı ve yüksek düzeyli bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Kamu Uzmanları Platformu koordinasyonunda düzenlenen şüra; Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman Bakanlıkları gibi çeşitli kamu kurumlarından üst düzey yöneticiler, akademisyenler ve merkez kariyer uzmanlarını bir araya getirerek, "Kamu Yönetiminde Merkez Kariyer Uzmanlığının Rolü ve Dönüşümü" teması etrafında çok yönlü ve derinlikli tartışmalara sahne oldu.

Açılışta Stratejik Vizyon Ön Plandaydı

Günün erken saatlerinde başlayan program, Kamu Uzmanları Platformu temsilcisinin konuşmasıyla açıldı. Konuşmalarda, merkez kariyer uzmanlık sisteminin sadece uygulayıcı bir yapı olmanın ötesine geçerek politika yapım süreçlerinde stratejik bir aktör haline gelmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, bu meslek grubunun "stratejik danışman" ve "politika tasarımcısı" olarak yeniden tanımlanmasının önemine dikkat çekti.

Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemine Yeni Bir Yaklaşım

Dört oturumdan oluşan şüra programında:

İlk iki oturumda , Ticaret Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu gibi kurumlar ile özel sektörden temsilciler, merkez kariyer uzmanlık yapısının mevcut durumu, reform ihtiyacı ve kurumsal kapasite açısından taşıdığı stratejik öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

, Ticaret Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu gibi kurumlar ile özel sektörden temsilciler, merkez kariyer uzmanlık yapısının mevcut durumu, reform ihtiyacı ve kurumsal kapasite açısından taşıdığı stratejik öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son oturumda ise, üniversite öğretim üyeleri ve alan uzmanları tarafından sistemin hukuki altyapısı, sosyal güvenlik sorunları, liyakat esaslı reform gereksinimleri ve meslek dışı atamaların oluşturduğu yapısal riskler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Türkiye Yüzyılında Merkez Kariyer Uzmanlığı Şüra'sının Öne Çıkan Çıktıları

"Türkiye Yüzyılında Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası", sadece sorunların teşhisiyle sınırlı kalmayıp; kamu yönetiminin dönüşümüne yön verecek çözüm önerileriyle zenginleşen vizyoner bir buluşma oldu. Öne çıkan başlıca öneriler şunlardır:

Bir "Merkez Kariyer Meslekler Kanunu" çıkarılmalı; görev tanımları, yetki ve sorumluluklar netleştirilmeli; kurumsal güvence ve liyakat temelli yapı güçlendirilmelidir.

görev tanımları, yetki ve sorumluluklar netleştirilmeli; kurumsal güvence ve liyakat temelli yapı güçlendirilmelidir. 1982 Anayasası'nın 128. maddesi gereği, kamu yöneticilerinin yetiştirileceği "Devlet İdarecilik Okulu" TODAİE çatısı altında yeniden ihdas edilmelidir.

gereği, kamu yöneticilerinin yetiştirileceği "Devlet İdarecilik Okulu" TODAİE çatısı altında yeniden ihdas edilmelidir. Kamu Politikaları Geliştirme Uzmanlık Akademisi kurulmalı; stratejik planlama, senaryo analizi ve politika üretimi konularında merkez kariyer uzmanlarına yönelik uygulamalı eğitimler sunulmalıdır.

kurulmalı; stratejik planlama, senaryo analizi ve politika üretimi konularında merkez kariyer uzmanlarına yönelik uygulamalı eğitimler sunulmalıdır. Yeterlik sistemi , sadece bilgi ölçmeye değil; analitik düşünme, raporlama ve çözüm üretme becerilerini değerlendiren bütüncül sınavlarla güçlendirilmelidir.

, sadece bilgi ölçmeye değil; analitik düşünme, raporlama ve çözüm üretme becerilerini değerlendiren bütüncül sınavlarla güçlendirilmelidir. Yurt dışı eğitim ve görev imkanları artırılmalı; uzmanların küresel yönetim yaklaşımlarını ve dış politika hedeflerini destekleyici nitelikler kazanması sağlanmalıdır.

uzmanların küresel yönetim yaklaşımlarını ve dış politika hedeflerini destekleyici nitelikler kazanması sağlanmalıdır. Büyük veri analitiği, yapay zeka temelli karar destek sistemleri ve dijital güvenlik gibi alanlarda uzmanlık kapasitesi oluşturulmalı; dijital kamu hizmetlerinde etkin rol alınmalıdır.

gibi alanlarda uzmanlık kapasitesi oluşturulmalı; dijital kamu hizmetlerinde etkin rol alınmalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu bir uzmanlık profili geliştirilerek; yeşil dönüşüm, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevresel yönetişim gibi konularda uzmanlık alanları oluşturulmalıdır.

ile uyumlu bir uzmanlık profili geliştirilerek; yeşil dönüşüm, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevresel yönetişim gibi konularda uzmanlık alanları oluşturulmalıdır. Z kuşağı odaklı yeni nesil kamu hizmeti modeli benimsenmeli; esnek çalışma sistemleri, yatay kariyer yolları ve hibrit görev tanımları ile kamu kurumlarının çekiciliği artırılmalıdır.

Kurumsal Dönüşümün Temel Kaldıracı: Merkez Kariyer Uzmanlığı

Şüra, merkez kariyer uzmanlığının yalnızca bireysel mesleki gelişimin değil, aynı zamanda kurumsal dönüşümün temel kaldıracı haline gelmesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı. Toplantı sonunda dile getirilen öneriler, ilgili kamu otoritelerine sunulmak üzere raporlaştırılacak ve politika yapım süreçlerine katkı sunmak amacıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Katılımcı Profili

Şüra'ya; kamu kurumlarında aktif görev yapan 19 merkez kariyer uzmanlığı derneğinin üyeleri, üniversitelerden değerli akademisyenler, kamuda üst düzey görevlerde bulunmuş ve halen özel sektörde etkin konumda yer alan yöneticiler ile farklı politika alanlarında uzmanlaşmış bürokratlar katılım sağladı.

Katılımcıların farklı sektörlerden ve bilgi alanlarından gelmesi, şüra tartışmalarına çok boyutlu bir perspektif kazandırdı; bu durum, Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemine yönelik çözüm önerilerinin derinleşmesine ve uygulanabilirliğinin artmasına katkı sundu.