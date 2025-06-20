Ziyaret için geldiği memleketinde mezarını kazdırdı, bir gün sonra vefat etti

Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
24 İlin Başsavcısı Değişti!
24 İlin Başsavcısı Değişti!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 gözaltı
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 gözaltı
KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal Tavsiyesi
KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal Tavsiyesi
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Ziyaret için geldiği memleketinde mezarını kazdırdı, bir gün sonra vefat etti

İstanbul'dan ziyaret için geldiği memleketi Bingöl'de eşi ve kendisi için mezar kazdıran kişi bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 18:14, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 18:15
Yazdır
Ziyaret için geldiği memleketinde mezarını kazdırdı, bir gün sonra vefat etti

İstanbul'da yaşayan Muzaffer Diken (69) yakınlarını ziyaret etmek için 10 gün önce Bingöl'ün Solhan ilçesine geldi.

Vefat eden annesi ve babasının mezarının bulunduğu aile kabristanını ziyaret eden Diken, kendisi ve eşi için de mezar yeri hazırlanması için girişimde bulundu.

Bir kepçe operatörüne ulaşan Diken, anne ve babasının mezarının yanında 17 Haziran'da kendisi ve eşi için mezar yeri kazdırdı.

Mezar kazılırken o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Diken, daha sonra bir arkadaşını iş yerinde ziyaret etti, durumu anlattı, çektiği görüntüleri izletti.

Mezarının kazılmasından bir gün sonra 18 Haziran'da İstanbul'a dönmek üzere hazırlık yapan Diken ve eşi, Bingöl Havalimanı'na gitmek için taksi çağırdı. Bu sırada kalp krizi geçiren Diken, kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"Benim mezarım, hazırlığımı yaptım"

Diken'in ölümünün ardından cep telefonu ile mezarını kazdırırken kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösterdiği ana ilişkin kayıtlar ortaya çıktı.

Kayıtlarda, iş yerindeki arkadaşlarının görüntüyü izlerken "Bu kimin mezarı?" diye yönelttiği soruya Diken'in gülümseyerek, "Benim mezarım, hazırlığımı yaptım. İki tane yaptırdım. Biri de eşimin." diye yanıt verdiği görülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber