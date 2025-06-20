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Bakan Tekin: Milli Eğitimde Teknoloji ve Değerler Bir Arada!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminin inşasında teknolojiyi merkeze alan ancak ona teslim olmayan, dijital yeterliliği önemseyen fakat değer inşasını ihmal etmeyen, üretken bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ve bu üretimi insanlığın hayrına kullanmayı önceleyen bir bakış açısıyla hareket ettiklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 18:21, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 18:23
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Bakan Tekin: Milli Eğitimde Teknoloji ve Değerler Bir Arada!

Bahçelievler'de düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, eğitim-öğretim süreçlerinin sağlıklı, güvenli ve verimli biçimde yürütülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ve sahada kararlılıkla çalışıldığını ifade etti.

Bakan Tekin, milyonlarca öğrencinin bir yıl boyunca gösterdikleri gayretin karşılığında karnelerine kavuşmanın heyecanını yaşadığını, öğretmenlere ve velilere teşekkür ettiğini vurguladı. Ayrıca, öğrencilerin öğrenmeye açık zihinleriyle geleceği şekillendireceklerini belirtti.

Teknolojinin Eğitimdeki Rolü

Bakan Tekin, günümüzde teknolojinin her alanında yeni bir denge ve yön arayışı olduğunu, yapay zekadan biyoteknolojiye, dijital ekonomiden uzay çalışmalarına kadar birçok başlığın kalkınma stratejilerinin yeniden kurgulanmasına neden olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu tablo karşısında ilkeleriyle yol alan bir anlayışı tercih ettiğini aktardı.

Üretimi İnsanlığın Hayrına Kullanmak

"Eğitim sistemimizi inşa ederken teknolojiyi merkeze alan ama ona teslim olmayan, dijital yeterliliği önemseyen ama değer inşasını ihmal etmeyen, üretken bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ama bu üretimi insanlığın hayrına kullanmayı önceleyen bir bakış açısıyla hareket ettik." ifadelerini kullanan Tekin, ülkenin asıl gücünün donanımlı evlatlar ve ahlaki meşruiyetini koruyan nesiller olduğunu belirtti.

Dijital Ekosistem ve Yerli Yazılımlar

Bakan Tekin, eğitimde kendi dijital içeriklerini üreten, sınıflarında yerli yazılımlar kullanan ve öğretmen ile öğrencilere özgün sistemler sunabilen bir altyapı kurduklarını vurguladı.

  • FATİH Projesi
  • Bilişim Teknolojileri Sınıfları
  • Yenilikçi Sınıflar
  • Dinamik Ders Dili
  • EBA
  • MEBİ
  • ÖBA
  • TEA
  • Velivizyon
  • HEMBA

Bu araç ve platformlarla her kademede öğretmen, öğrenci ve velinin dijital beceri, içerik ve destek ihtiyaçlarının kesintisiz biçimde karşılandığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Zihniyet Dönüşümü

Bakan Tekin, eğitimde istikamet sahibi olmanın milli güvenliğin asli bir unsuru olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çağın tehditlerine karşı fikri duruşu olan, milli bir yön tayin eden köklü bir zihniyet dönüşümü olarak kurgulandığını ifade etti.

Bu modelle kod yazma becerisi kadar kültür kodlarına vukufiyeti olan, yapay zekayı kullanırken vicdanıyla düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. "TEKNOFEST Kuşağı" gençlerin teknik yetkinliklerle donatılmasının ötesinde, tarihi bir yürüyüşün ve insanlığın geleceğini omuzlama sorumluluğunun öznesi olmalarının amaçlandığını söyledi.


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