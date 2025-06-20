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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyonda 27 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'Güncel Eğitim Yapılanması' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 19:02, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 20:55
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün "Güncel Eğitim Yapılanması" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, 17 Haziran sabahı saat 05.00'te, İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütü mensuplarının, "hücre evi" diye tabir edilen ve örgütsel olarak kullanılan toplam 9 adreste güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt mensuplarının bu evlerde örgüte taban kazandırarak dağılma sürecinde olan örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları, bu evlerde örgütsel toplantılar düzenledikleri, ayrıca, illegal yollarla yurt dışına kaçma arayışında olan örgüt mensuplarının, bir müddet bu evlerde barındırıldıktan ve uygun şartlar oluştuktan sonra yurtdışına gönderilmeye çalışıldığı tespit edildi. Eş zamanlı operasyon neticesinde, hücre evinde barındırıldığı tespit edilen 1 şahıs ile birlikte toplam 42 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adresleri ile hücre evlerinde yapılan aramalarda bir miktar nakit para (5 bin 225 Euro, 6 bin 772 Dolar, 222 bin TL) ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

27 tutuklama

Hücre evinde kaldığı tespit edilen şahıs ile birlikte toplam 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 10 şüpheli ifadelerinin ardından emniyetten serbest kalırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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