İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama yapıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olduğu öne sürülen bir arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 23:57, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 00:08
Jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde belirtilen arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.