Otel müdürünün keyfi tavrı manevi tazminata mahkum ettirdi

Tatil planı sırasında, Temmuz ayında eşi ve çocuğuyla birlikte 5 yıldızlı, kaydıraklı havuza sahip bir otelde bir gece konaklamaya karar verdiler. Tatilbudur isimli aracı firmadan rezervasyon yaptırıp ücretini ödediler. Otele ulaştıklarında ise beklenmedik bir muameleyle karşılaştılar. Lobide bekletildiler, sözleşmeyi imzaladılar ve kolluklarını aldılar. Ancak bekletilmeye devam edildiler. Yaklaşık bir buçuk saat sonra otel müdürüne neden odaya alınmadıklarını sordular. Müdür, saygısız bir şekilde "sizi otele almıyorum" dedi ve tepki gösterilince sözleşmeyi yırtarak çöpe attı. Bunun üzerine jandarma çağrıldı.

Olayın Detayları

40 derece sıcak altında bahçede yaklaşık iki saat beklediler.

altında bahçede yaklaşık iki saat beklediler. Müdür, sözleşmeyi çöpe attığını itiraf etti.

Çocuklarıyla aquaparkta geçirmeyi planladıkları günü, otel müdürünün çirkin üslubu yüzünden rezil bir şekilde geçirdiler.

Mahkeme Kararı ve Tazminat

Yaşanan olay sonrası Subaşı, otel hakkında manevi tazminat davası açtı. Adana Tüketici Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı ve mahkeme, otelin hem Nazan Akça Subaşı'na hem de eşine manevi tazminat ödemesine karar verdi. Subaşı, "10 bin lira tazminat kazandık ama benim için önemli olan paradan çok yaşanan haksızlığın karşılıksız kalmamasıydı. Bu davayı, başkaları da aynı durumu yaşamasın diye açtım. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın istedim." dedi.

Tatilin Hayal Kırıklığı

Subaşı, çalışan bireyler olarak yıl içinde sadece birkaç gün tatil yapabildiklerini hatırlatarak, "Şımarık birkaç insanın üslubu yüzünden tatilimiz burnumuzdan geldi. Ama artık emsal bir karar var." ifadelerini kullandı.



