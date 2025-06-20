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Annesinin karaciğeriyle hayata tutunan Hayrünnisa'nın karnesi, evinde verildi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde annesinin verdiği karaciğerle hayata tutunan 5'inci sınıf öğrencisi Hayrünnisa Kılıç'a (11), takdir belgesi ve karnesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ tarafından evinde teslim edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 22:20, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 22:22
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Annesinin karaciğeriyle hayata tutunan Hayrünnisa'nın karnesi, evinde verildi

Yeşilhisar ilçesi Mithatpaşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Hayrünnisa Kılıç, 2025 eğitim öğretim yılı başında okula devam ederken karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Kılıç'a yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu ve nakil olması gerektiği söylendi. Annesi Çiğdem Kılıç'tan alınan karaciğer ile hayata tutunan Kılıç, yaklaşık 6 ay boyunca eğitimine evde devam etti. Çabasıyla takdir belgesi alan Hayrünnisa Kılıç'a belgesi ve karnesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Okul Müdürü Mustafa Uzan ve Müdür Yardımcısı Aziz Irmak tarafından evinde teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, "Derslere katıldığı sırada ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle öğrencimiz nakil ameliyatı geçirdi. Tedavi süresince evde eğitim hizmeti sunuldu. Yazılı sınavları da evde yapıldı. Hayrünnisa, bu süreçte gösterdiği azimle örnek bir öğrenci oldu. Takdir belgesini evinde teslim ederek motivasyonunu artırmak istedik. Sağlığı birinci önceliğimiz" dedi.

6'ncı sınıfa geçen Hayrünnisa ise "Bana destek olan öğretmenlerime, okuluma ve aileme teşekkür ederim" diye konuştu.

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