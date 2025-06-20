Enformasyon Savaşının Kalesi!

Siyonist oyunları, küresel siyonizmin algılarını ve terör örgütlerinin hesaplarını başlarına geçiren Başkanlık, vatan savunmasını bünyesindeki her birimle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel vizyonu ile iletişim modelini harmanlayarak, ülkemizin yükselişine kanat olmayı sürdürüyor.



ZORUNLU VE GEREKLİ BİR DÖNÜŞÜM



2017 yılında gerçekleşen referandum ile ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptı. Dünyada pek çok ülkede de benzer yönetim sistemlerinin olduğu başkanlık/ yarı başkanlık yönetim şekilleri de uygulanıyor. Ülkemizde uygulanan hükümet sistemiyle birlikte yönetimsel anlamda yeni bir süreç de o günlerde başladı. Hükümet sistemine uygun olarak kurumların yapısı da yeniden ele alınarak revize edildi. İletişim Başkanlığı da eski Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün revize edilerek modern yüzyıla uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmasıyla oluştu.



Hükümet Sisteminin en dikkat çekici kurumlarından biri İletişim Başkanlığı oldu. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan İletişim Başkanlığı, Hükümet Sistemi'ne uygun olarak mevcut birimlere de yeni birimler ekleyerek, stratejik bir kuruma dönüştürüldü. Eskiden sadece yerli ve yabancı medya mensuplarının basın kartı taleplerine cevap veren kurum revize sonrası yeni birimleriyle hükümet sisteminin en önemli yapı taşlarından biri haline getirildi.

İletişim Başkanlığı 'Türkiye İletişim Modeli' üzerine yeni inşa sürecinde ülkenin hem içerde hem de dışarda ali menfaatleri ve çıkarları için yapılandırılmış pro aktif bir yönetimsel anlayışa büründü. Bu yeni yapı ile başkanlık, altındaki birçok birim ile kamuoyunun doğru ve akıcı bilgilendirilmelerinin yanı sıra uluslararası arenada ülkemizin çıkarlarına ilişkin de faaliyetler yürütmeye başladı.



BİRİMLERİYLE ADETA EN ÖN SAFTA



İletişim Başkanlığı'nın yürüttüğü stratejik faaliyetleri düşünürsek, hükümet sistemine uygun olarak yapılandırılan yeni stratejik kurum artık basın kartı basımının ötesine geçerek, ülkenin yükselen vizyonunu kamuoyuna duyurmaya, dezenformasyonlarla mücadeleye, halkın CİMER üzerinden taleplerini karşılamaya ve dijital medya takipten, uluslararası medya takip sistemlerine kadar pek çok alanda ülkemizin yürüttüğü büyük mücadeleyi perçinleyen bir alanda mücadelesini sürdürüyor. Dünyada sadece birkaç ülkede benzer örneği olan başkanlık, stratejik iletişim ile her alanda faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Altını çizerek belirtmeliyim ki, İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisine yeni bir soluk kattığı gibi, ülkemizin "yumuşak güç" potansiyelini artıracak çalışmalara da yön veriyor.



FETÖ'nün bulunduğu bütün ülkeler için ciddi bir tehdit olduğuna işaret edilen toplantı ve etkinliklerde, kanlı örgütün karanlık yapılanma ve yasadışı faaliyetlerine dikkat çekilmesi hayati öneme sahip.

Tam bu noktada Başkanlığın, uluslararası medya mensuplarına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantıları, etkinlikler ve programlar takdiri hak ediyor.

GÜÇLÜ İLETİŞİM GÜÇLÜ DEVLET



Güçlü devletlerin en belirgin özelliklerinden olan bilgiye sahip olma ve onu yönetme sanatı, ülkemizde pek çok kurumla birlikte İletişim Başkanlığı'nın da en önemli görevleri arasında yer alıyor. Kriz yönetimi, Sratejik iletişim, kamu diplomasisi, dezerformasyonla mücadele de üstlendiği sorumluluklar İletişim Başkanlığı'nın tarihsel bir misyonu olarak öne çıkıyor. Güçlü iletişim, güçlü devlet anlayışını tahkimatını da yapan başkanlık, elbette dışardan gelen saldırılara karşı da mücadeleyi sürdürüyor.

İsrail'in Siyonist algılarından, Karabağ zaferinde Ermeni diasporasının oyunlarına, terör örgütlerinin kirli planlarından, Afrika'da Fransızların sahtekarlıklarına kadar dünyanın neredeyse tüm noktalarında her yerde adeta ülkemizin bir miğfer gibi koruyan İletişim Başkanlığı, hakikat zırhı ile de bütün oyunlara göğüs germeyi sürdürüyor.



ESKİ KAFALILARIN ANLAMASI İMKANSIZ



Şimdi bu nokta da kısaca şunu ifade etmek de yarar var. Eski zihniyetli olanların düşünce yapıları da eski kaldığından kendilerince eleştiriler getirmeyi sürdürüyor. Parlamenter sistemdeki haliyle dünyayı okumayı alışkanlık haline getirenler başta ana muhalefet olmak üzere birçok küçük siyasi yapı, hükümet sisteminin ve yeni modern yüzyılı bir türlü anlayamadıkları gibi içselleştiremediler de. Her seferinde akla sığmayan eleştirilerle kurumu eleştirmeyi ihmal etmediler, ancak bu eleştirilerin ne elle tutulur bir yanı oldu, ne de kamuoyu tarafından dikkate alındı. Çünkü kullandıkları dil ve zihin yapıları halen eski dünya görüşlerini aksettiriyordu.

Yaşadığımız çağı düşününce bunu birilerinin anlamasını elbette beklemek imkansız. Onlar anlamıyor diye kurumlarımız, duracak değil ya. Her alandaki faaliyetlerinin yanı sıra iletişim araçlarının bu kadar geliştiği bir dönemde elbette bu alanda da oluşturulmaya çalışılan yalan yanlış algılarla da mücadeleyi sürecek. Enformasyon savaşlarının yaşandığı, bilgi kirliliklerinin olduğu günümüzde hakikati haykırmak, gerçeği algıların önüne almak için çaba da kesintisiz bir şekilde sürecek.



LİDERİN İZİNDE MİLLETİN HİZMETİNDE



Sonsöz olarak şunu ifade etmeliyiz ki; İletişim Başkanlığı Siyonizmin algı oyunlarından küresel emperyalizmin iletişim hegemonyasına kadar tüm alanlarda karşı mücadeleyi en etkin ve en etkili bir şekilde yürüten milletimizin hizmetkarı güzide bir kurumumuzdur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yürüyüşüne en güçlü desteği veren İletişim Başkanlığı hem içerde hem dışarda elbetteki hedeftedir. İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un başkanlığında hakikatin gölgesinde doğru bilgilendirmeyi kendine şiar edinen Başkanlık, stratejik iletişim modelini en üst seviyede kullanmayı sürdürürken mücadelenin en ön cephesinde yer alıyor.



Analiz-Edip Üzen