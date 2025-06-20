Putin: Tüm Ukrayna bizim

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren "ana oturumda" gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın "kapitülasyonu" için uğraşmadıklarını dile getiren Putin, "Sahadaki gerçeklerin kabul edilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Putin, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki ilerleyişine ilişkin konuşarak "Sınır boyunca güvenlik bölgesi oluşturmak zorundayız. Çünkü onlar (Ukraynalı askerler) sürekli oradan topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor." dedi.

Sumi bölgesindeki derinliğin 10 ila 12 kilometre civarında olduğunu ve ilerisinde de bölge merkezi Sumi kentinin bulunduğunu anlatan Putin, "Sumi'yi alma hedefimiz yok ancak bunu göz ardı etmiyorum." diye konuştu.

Panel moderatörünün, Rus ordusunun Ukrayna'da ne kadar ilerlemeyi planladığına yönelik sorusunu yanıtlayan Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerinin ayak bastığı yer bizim." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı "kirli bomba" kullanma ihtimaline ilişkin konuşan Putin, "Elimizde bunu teyit eden bilgi yok. Ancak Ukrayna'nın kirli bomba kullanması devasa bir hata olur. Nükleer doktrinimiz, aynı şekilde ve her zaman yanıt verilmesini öngörüyor. Buna yanıtımız çok sert olur ve Neo-Nazi rejimi için felakete yol açar." dedi.

"3. Dünya Savaşı çıkmasından endişe duyuyorum"



Putin, 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimaline dair endişe duyup duymadığına yönelik bir soruya da "Bundan endişe duyuyorum, ihtimal artıyor. Özellikle de Ukrayna'daki askeri çatışmalar ve Orta Doğu'da yaşananlar, İran'daki gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda." yanıtını verdi.

"Ekonomide resesyona izin verilmemeli"



Panelde Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Putin, ekonominin dengeli bir şekilde büyüme sürecine girmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Dengeli büyüme sürecinin ise ılımlı enflasyon ve düşük işsizlik oranı içermesi gerektiğini kaydeden Putin, "Aynı zamanda, bazı uzmanlar, (Rusya'da) ekonomik durgunluk ve hatta resesyon risklerine işaret ediyor. Buna hiçbir koşulda izin verilmemelidir." dedi.

Putin, Rus ekonomisinin yüksek teknolojiyi daha fazla kullanması gerektiğini de vurgulayarak, geliştirilen dijital rublenin geniş kitlelerin kullanımına sunulacağını belirtti.

Rus ordusunu da modern teknolojilerle donatmayı planladıklarını aktaran Putin, "Dost ülkelerle askeri-teknik işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sadece silahların tedariki veya modernizasyonu değil, aynı zamanda ortak projeler, personel eğitimi ve anahtar teslim işletmelerin ve üretim tesislerinin oluşturulmasından da bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin'in, yeni bir dünya düzeni oluşturmadığını söyleyen Putin, "Biz bunu sadece resmileştiriyoruz, çünkü bu değişim doğal bir şekilde ortaya çıkıyor." diye konuştu.