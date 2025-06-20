Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?
Enformasyon Savaşının Kalesi!
Enformasyon Savaşının Kalesi!
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek
TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!
TEDAŞ Başvuru Kapısı ile Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem!
Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti
Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti
KDK'dan 'erkek personel' arayan üniversiteye 'ilanı iptal et' tavsiyesi
KDK'dan 'erkek personel' arayan üniversiteye 'ilanı iptal et' tavsiyesi
Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama
Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
Bakan Memişoğlu: 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
MEB İl-İlçe Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Bakan Kacır Açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kurulacak
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
Merkez Kariyer Uzmanlığı Şürası Ankara'da Gerçekleştirildi
24 İlin Başsavcısı Değişti!
24 İlin Başsavcısı Değişti!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 gözaltı
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 gözaltı
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?

Bahçelievler'deki yıl sonu etkinliğinde konuşan Bakan Tekin, 4+4+4 sisteminin geleceği ve 12 yıllık eğitimin kaderi hakkında açıklamalarda bulundu. 4+4+4 sistemi ile ilgili kararın bakanlık dışında alınacağını belirten Tekin, sürecin nasıl işleyeceğine dair ipuçları verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 23:30, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 23:44
Yazdır
Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Okul bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- "12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığınca verilmeyecek"

Bakan Tekin, yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen ve 75 bine yakın okulu olan büyük bir aile olduklarını belirterek, "Bu kadar büyük bir ailenin içerisinde mutlaka hoşumuza gitmeyen, tasvip etmediğimiz uygulamalar olacaktır ama medyanın sorumluluğu kötü örnekleri değil, iyi örnekleri haberleştirerek yaygınlaştırmak. Bu hem medya etiği açısından çok saygın bir davranış hem de öğretmen arkadaşlarımızın hukuku, emeklerine saygı açısından çok önemli. O anlamda öğretmen arkadaşlarımızın, okullarımızın bu iyi uygulamalarını haberleştirelim. Siz basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum."

Bir gazetecinin "4+4+4" sisteminde düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Tekin, bu sistemin, 28 Şubat sürecinin dayattığı anti-demokratik mantığın ortadan kalkması ve az olan Türkiye'nin ortalama eğitim süresinin artması için 2011 yılında getirildiğini söyledi.

Tekin, "Bu anlamda Türkiye, bu iki önemli gerekçenin sonlandığı bir dönemi yaşıyor. Artık bu Türkiye, öyle bir Türkiye değil. Hem ortalama eğitim süresinin üzerindeyiz hem de 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetinin getirdiği dayatmacı mantık artık ortadan kaldırılmış durumdadır. Dolayısıyla Bakanlık olarak bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğimizi söyledik. 12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Bunun yasal düzenlemeyle, siyasi erkin de katıldığı düzenlemeyle olması gerekiyor. Bu konudaki kanaatlerimizi ilgili ortamlarda dile getireceğiz. Ondan sonra da nasıl bir adım atacağımızı görmüş olacağız." şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber