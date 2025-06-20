Bakan Tekin Yanıtladı: 4+4+4 Eğitim Modeli Değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Okul bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- "12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığınca verilmeyecek"

Bakan Tekin, yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen ve 75 bine yakın okulu olan büyük bir aile olduklarını belirterek, "Bu kadar büyük bir ailenin içerisinde mutlaka hoşumuza gitmeyen, tasvip etmediğimiz uygulamalar olacaktır ama medyanın sorumluluğu kötü örnekleri değil, iyi örnekleri haberleştirerek yaygınlaştırmak. Bu hem medya etiği açısından çok saygın bir davranış hem de öğretmen arkadaşlarımızın hukuku, emeklerine saygı açısından çok önemli. O anlamda öğretmen arkadaşlarımızın, okullarımızın bu iyi uygulamalarını haberleştirelim. Siz basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum."

Bir gazetecinin "4+4+4" sisteminde düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Tekin, bu sistemin, 28 Şubat sürecinin dayattığı anti-demokratik mantığın ortadan kalkması ve az olan Türkiye'nin ortalama eğitim süresinin artması için 2011 yılında getirildiğini söyledi.

Tekin, "Bu anlamda Türkiye, bu iki önemli gerekçenin sonlandığı bir dönemi yaşıyor. Artık bu Türkiye, öyle bir Türkiye değil. Hem ortalama eğitim süresinin üzerindeyiz hem de 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetinin getirdiği dayatmacı mantık artık ortadan kaldırılmış durumdadır. Dolayısıyla Bakanlık olarak bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğimizi söyledik. 12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Bunun yasal düzenlemeyle, siyasi erkin de katıldığı düzenlemeyle olması gerekiyor. Bu konudaki kanaatlerimizi ilgili ortamlarda dile getireceğiz. Ondan sonra da nasıl bir adım atacağımızı görmüş olacağız." şeklinde konuştu.