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23 Kiloya Kadar Düşen Nihal Candan Hayatını Kaybetti

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan, cezaevinde Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalandı. 23 kiloya kadar düşen Candan, yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 07:35, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 07:38
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23 Kiloya Kadar Düşen Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Nihal Candan, eski "İşte Benim Stilim" yarışmacısı olarak tanınan ve sosyal medya fenomeni olan bir isimdi. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın ölüm haberi, yakın çevresi ve ailesi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Nihal Candan Neden Hayatını Kaybetti?

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, tahliyesinin ardından hızla kilo kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu giderek kötüleşen Candan'ın kalbi iki kez durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nihal Candan, hayatını kaybettiğinde 30 yaşındaydı.

Nihal Candan Kimdir?

  • Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995'te Mersin'de doğdu.
  • İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti.
  • TV8'de yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ün kazandı.
  • 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.
  • 16 Ekim 2014'te Bu Tarz Benim yarışmasına katıldı ve jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya hak kazandı.
  • İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı oldu.
  • 7 Şubat 2016'da başlayan Survivor 2016 yarışmasında gönüllüler takımında yer aldı.

Ailede Yaşananlar

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, eşinin kızının hastalığı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ve iki kez kalp krizi geçirdiğini açıkladı. Aile dostu Pınar Kerimoğlu ise Nihal'in yoğun bakımda olduğunu, damardan mama verildiğini ve sürekli yorgun olduğunu belirtti.

Ölümüne Sebep Olan Hastalık

Anoreksiya Nervoza, ciddi kilo kaybına ve hayati tehlikeye yol açabilen bir yeme bozukluğudur. Nihal Candan'ın da bu hastalık nedeniyle sağlığı hızla bozulmuş ve yaşamını yitirmiştir.


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