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Borsa'ya en çok 40'lı yaşlardakiler yatırım yapıyor

Borsa İstanbul, son yıllarda her yaştan insanın ilgisini çeken bir yatırım harici geldi. Yediden yetmişe binlerce kişinin yatırım hesabı bulunurken, bunlar arasında başı ise 40'lı yaş grubu çekiyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 07:44, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 07:45
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Borsa'ya en çok 40'lı yaşlardakiler yatırım yapıyor

Türkiye'de son yıllarda hızla artan yatırımcı ilgisi, Borsa İstanbul'daki demografik yapıyı da yeniden şekillendiriyor. Ev hanımlarından emeklilere, beyaz yakalılardan öğrencilere kadar toplumun her kesiminden yatırımcının buluşma noktası haline gelen borsada, 40'lı yaşlardaki yatırımcılar portföy büyüklüğüyle lider konumda bulunuyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da en büyük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı kitlesini 40-49 yaş aralığındakiler oluşturuyor.

Verilere göre, 45-49 yaş arası yatırımcıların portföyü yaklaşık 295,7 milyar liraya ulaşarak zirvede yer alırken, onları 233,7 milyar liraya yakın portföy büyüklüğüyle 40-45 yaş grubu takip ediyor. Böylece 40'lı yaşlardaki yatırımcıların toplam portföyü 530 milyar lirayı aşıyor.

Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü incelendiğinde, 35-39 yaş arası yatırımcıların 149,7 milyar liralık, 30-34 yaş arasındakilerin 89,4 milyar lira, 25-29 yaş grubunun ise 50,2 milyar lira bir portföyü olduğu görülüyor.

"Tasarruf gücü artmış kesim borsada daha ağırlıklı"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Üzeyir Doğan, 40'lı yaşlardaki yatırımcıların borsadaki ağırlığının tesadüf olmadığını belirtti.

Bu yaş grubunun belirli bir birikime ve tasarruf etme gücüne ulaştığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Hem tasarrufu belli bir meblağa ulaşmış hem de gelirinden dolayı tasarruf etme gücü artmış belli bir olgunluğa ulaşmış kesim, borsada daha ağırlıklı bir şekilde yatırımını yapıyor. Finansal okuryazarlığın artmış olması da o yaşlarda biraz daha bu tarafta kendini gösteriyor."

Yatırımcı profili aile içinde genişliyor

Doğan, yatırım alışkanlıklarının artık aile bireylerine de yayıldığına dikkati çekerek, "Eskiden bir hane içerisinde belki sadece aile reisinin ya da bir kişinin hesabı varken, daha sonra bu, eş, çocuklar hatta daha ileri gidip anneye babaya hesap açma süreçlerine gitti." ifadelerini kullandı.

14 yaş altının portföyü 3 milyar lira

Verilerdeki dikkati çeken bir diğer unsur ise en genç yatırımcı kuşağı oldu. MKK kayıtlarına göre, 14 yaş altı çocukların adlarına açılan hesaplardaki portföy büyüklüğü 3 milyar liraya yaklaştı.

Bu durumun, gelecek yıllarda borsanın derinliği açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Doğan, "Gelecekte bu yaş grubu, hazır hesaplarla ve borsa alışkanlıklarıyla piyasaya gelmiş olacaklar. Bu, ileride borsanın derinliğinin artmasında fayda sağlayabilir." diye konuştu.


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