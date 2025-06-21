Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2025 Cumartesi günü için yayımlanan hava durumu raporuna göre; başta Marmara'nın güneydoğusu, Göller Yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde ise kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Yalova, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın güneyi : Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ile ve : Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir: 30°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak yağışlı.

30°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak yağışlı. Edirne: 28°C, parçalı ve az bulutlu.

28°C, parçalı ve az bulutlu. İstanbul: 26°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu.

26°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kırklareli: 25°C, parçalı ve az bulutlu.

Ege Bölgesi

Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı.

30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı. İzmir: 34°C, az bulutlu ve açık.

34°C, az bulutlu ve açık. Muğla: 35°C, az bulutlu ve açık.

35°C, az bulutlu ve açık. Uşak: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

Akdeniz Bölgesi

Göller Yöresi ile Toroslar mevkii: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana: 33°C, az bulutlu ve açık.

33°C, az bulutlu ve açık. Antalya: 32°C, az bulutlu ve açık.

32°C, az bulutlu ve açık. Hatay: 30°C, az bulutlu ve açık.

30°C, az bulutlu ve açık. Isparta: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı.

İç Anadolu Bölgesi

Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya çevreleri: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara: 28°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı.

28°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı. Eskişehir: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı.

26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı. Konya: 31°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı.

31°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı. Sivas: 27°C, az bulutlu ve açık.

Batı Karadeniz Bölgesi

Bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Bolu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Düzce: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

27°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Sinop: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı.

29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı. Zonguldak: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya, Rize, Samsun, Trabzon: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Doğusunda zamanla parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.



