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Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, "İslam İşbirliği Teşkilatı 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"na katılacak. Erdoğan toplantı kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği de yürütecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 09:37, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 09:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

İstanbul, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Cumhurbaşkanı, toplantı kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği de yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile biraraya gelecek. BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve BM Filistinlilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile de görüşecek. Ardından, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önemli görüşmesi de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle olacak.

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