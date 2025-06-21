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Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüklerde zehir tacirlerine ağır darbe

Gümrük Muhafaza ekipleri, kara, deniz ve hava kapılarında düzenledikleri operasyonlarla milyonlarca lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucuya el koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 09:43, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 09:44
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Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüklerde zehir tacirlerine ağır darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dört ildeki havalimanı ve gümrüklerde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ve yüklü miktarda uyuşturucuya el konuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ailenin, gençlerin ve vatandaşların zararlı unsurlardan korunması, her türlü bağımlılığa karşı mücadele etmek ve yasa dışı ticareti engellemek amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince son dönemde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, önemli detaylara yer verildi.

Operasyonlarda Ele Geçirilenler

  • Ağrı-Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
  • Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 48 milyon 622 bin lira değerinde 284 bin elektronik sigara bulundu.
  • İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 26 kilo uyuşturucu maddeye el konuldu.
  • Antalya Limanı'nda 1 milyon 430 bin lira değerinde 43 bin 108 metrik ton akaryakıt cinsi eşya ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadelede Kararlılık

Bakanlık açıklamasında, başta kara, deniz ve hava gümrük kapıları olmak üzere tüm Türkiye gümrük bölgesinde yasal ticaretin desteklendiğine işaret edilerek, "Yasa dışı ticaretin önlenmesi yönünde omuz omuza verdiğimiz kararlı mücadeleyle ülkemizin ekonomik kalkınması ve halkımızın refah seviyesinin artırılması amacıyla vazifeye sadakat bilinci, üst seviyede gayret ve çabayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

2025 Yılı Kaçak Eşya Rakamları

Bu yıl yaklaşık 34,5 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının ve Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yoğun mesaisiyle toplum sağlığını hedef alarak gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmediği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu 2025'te 12 milyar 819 milyon lira ticari eşya, 21 milyar 734 milyon lira uyuşturucu madde olmak üzere toplam 34 milyar 553 milyon lira kaçak eşya ele geçirildi.

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