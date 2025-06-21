YKS maratonu TYT ile başladı

Bu yıl 2,5 milyondan fazla adayın katılacağı 2025-YKS, hafta sonu Türkiye genelindeki 81 il ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde yapılacak.

YKS'nin bugün saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 560 bin 649 aday katılıyor. Sınav, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştiriliyor. TYT oturumunda 333 bin 836 kişi görev yapıyor.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi.

"Çabalarının karşılığını alacağı güzel bir sınav hazırladık"

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS kapsamında yaptığı açıklamada, "Bugün 7 bin 800'ün üzerinde bina kullanıyoruz ve 143 bin salon. Sahada bugün 450 bine yakın görevlimiz koordineli bir şekilde çalışmakta. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Sınav koordinasyon merkezlerinde görev yapan personele ve adaylara seslenen Ersoy, şöyle devam etti:

"Şu anda 250 merkezde, sınav koordinasyon merkezlerinde çalışan görevlilerimiz sürecin sağlıklı yürütülmesi, adaylarımızın güvenli, sağlıklı, konforlu sınav işlemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. İkinci olaraktan da adaylarımıza. Onlar bizim göz bebeklerimiz, biricik yavrularımız. Bu sınavda başarılar diliyorum. Emeklerinin karşılığını alacakları, bir yıllık çalışmalarının, çabalarının karşılığını alacağı güzel bir sınav hazırladık."

Sınavın "Büyük Türkiye'nin inşası" için taşıdığı anlama dikkat çeken Ersoy, "Büyük Türkiye'nin, yarının inşasına katkıda bulunacak, inşallah güzel bir sınav olacak ve adaylarımızı belirleyeceğiz. Dünyada adaleti, barışı, insan haklarını tesis edecek yeni evlatlarımızı inşallah bu vesileyle belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kimlik kartı ve sınava giriş belgelerini unutmamalılar"

Ersoy, sınav süresince hassasiyet gösterilmesi gereken konulara ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"Sınav salonlarının, binalarının çevresinde adaylarımızın güvenli sınav yapması için hiçbir şekilde gürültü oluşturulmamaları ve adaylarımızın sınav salonlarına gelirken, binalarına gelirken gerekli olan geçerli kimlik kartı ve sınava giriş belgelerini unutmamalarını hasseten hatırlıyorum. Ve hepsine başarılar diliyorum."

Sınav sonuçları en geç 22 Temmuz'da ilan edilecek

Adayların sınav sonucu ne olursa olsun kıymetli olduğunu vurgulayan ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınav sonucu ne olursa olsun, onlar bizim en kıymetlilerimiz, en değerlilerimiz. İnşallah bu süreç bir ay içerisinde tamamlanacak ve en geç 22 Temmuz'da da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz. Dileğim bu iki günün sağlıklı, sorunsuz ve başarılı bir şekilde bundan öncekilerde olduğu gibi tamamlanması." diye konuştu.

AYT'ye yaklaşık 1,7 milyon öğrenci katılacak

22 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 1 milyon 721 bin 60 aday katılacak. Sınav, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 226 bin 138 kişi görev yapacak.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi sınava girecek. Sınavda 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 32 bin 298 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

En yaşlı aday 81 yaşında

YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday ise 81 yaşında. Sınava girecek adaylardan 976 bin 697'si YKS'ye ilk kez bu yıl başvurdu.

Diğer yandan, şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav ücretlerinden muaf tutulması dolayısıyla 12 bin 94 adaydan sınav ücreti alınmadı.

Adaylara hatırlatmalar

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerinden fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları icap ediyor.

T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri, yarın 07.00-17.00 ve pazar 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.