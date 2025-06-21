Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Alan Yeni Şirketler Açıklandı

Ticaret Bakanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ile KCR Dış Ticaret AŞ'ye "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi. Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte iki şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanındı. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 99'a çıktı.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilen Yeni Şirketler

KCR Dış Ticaret AŞ

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ

Kararın Detayları

Buna göre, listeye eklenen şirketler KCR Dış Ticaret AŞ ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ oldu. Bu gelişme ile birlikte dış ticaret sermaye şirketi statüsüne sahip olan şirketlerin toplam sayısı 99'a yükseldi. Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.



