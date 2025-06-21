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Ankara Organize Sanayi'de Gaz Sızıntısı: 2 Kişi Öldü, 3 Yaralı

Ankara Polatlı'daki lityum pil fabrikasında boru bakım çalışması sırasında yaşanan gaz sızıntısında 2 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçinin tedavisi sürüyor. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 13:18, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 13:19
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Ankara Organize Sanayi'de Gaz Sızıntısı: 2 Kişi Öldü, 3 Yaralı

Ankara'da lityum pil üretilen bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise tedavi altına alındı. Olay, Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lityum pil fabrikasında boru bakım çalışması sırasında yaşandı. Fabrikada toplamda 5 işçi sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gazdan etkilenen işçileri Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçilerden Abdulkadir Kaya ve Berat Yıldız yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen diğer 3 işçinin tedavisi ise sürüyor.

Olayın Detayları

  • Boru bakım çalışması sırasında gaz sızıntısı meydana geldi.
  • Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Gazdan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı.
  • Abdulkadir Kaya ve Berat Yıldız hayatını kaybetti.
  • Diğer 3 işçinin tedavisi devam ediyor.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek ve benzer kazaların önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Fabrikada güvenlik önlemlerinin artırılması ve işçi sağlığının korunması için çalışmalar sürdürülüyor.


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