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Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor

Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefiyle Meclis'in yaz tatili öncesi komisyon kuracağını açıkladı. NATO ve Filistin gündemi de öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 13:36, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 13:37
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Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin olarak parlamentonun üzerine düşen sorumluluklara dikkat çekmiş ve en kısa zamanda, ümit ettiğini, parlamento yaz tatiline girmeden evvel grubu kurarak çalışmalara başlanacağını belirtmiştir. Brüksel'de TOBB Brüksel Temsilciliğinde Türk gazetecilerle bir araya gelen Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nin verimli geçtiğini, TBMM'nin Türkiye'nin tezlerini uluslararası platformlarda aktardığını ve parlamenter demokrasinin dış politikada önemli bir araç haline geldiğini vurgulamıştır.

NATO Parlamento Başkanları Zirvesi ve Türkiye'nin Tutumu

Kurtulmuş, zirvenin ana gündeminin "NATO'nun Avrupa'daki güvenlik gücünün artırılması ve Ukrayna'nın desteklenmesi" olduğunu belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunduğunu, insan haklarına saygılı bir çözüm için çaba gösterdiğini ifade etmiştir. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bölgesel bir savaşın ötesine geçme riski taşıdığını, Türkiye'nin iki komşu ülke arasında müzakere kanallarını açık tuttuğunu vurgulamıştır.

Gazze ve Filistin Meselesi

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki soykırımına değinerek, İsrail'in uluslararası hukuku tanımayan ve insanlık sınırlarını zorlayan bir işgal politikası yürüttüğünü belirtmiştir. NATO üyesi ülkelere, Ukrayna meselesinde gösterilen tavrın Filistin için de gösterilmesi gerektiğini müttefiklerle paylaştıklarını aktarmıştır. İsrail'in İran'a karşı saldırılarının da kabul edilemez olduğunu vurgulamıştır.

Avrupa'daki Toplumsal Reaksiyonlar

Kurtulmuş, Batı ülkelerinde büyük bir toplumsal reaksiyon başladığını, hükümetlerin çifte standartları geride bırakması gerektiğini ve Avrupa kamuoyunda insanlık cephesinin kurulduğunu ifade etmiştir. Bu akımın insanlığın ortak değerleri etrafında birleşebilme becerisini artıracağını ve Filistin halkına verilen desteğin adil bir dünyanın kurulmasında önemli rol oynayacağını söylemiştir.

  • 60 bin insanın öldüğü Gazze'de hala enkaz altında cesetlerin olduğu tahmin edilmektedir.
  • Kurtulmuş, hükümetlerin bu tavrını eleştirerek halkların tepkisini doğru bulduğunu belirtmiştir.

Türkiye'nin Savunma Sanayii ve NATO Harcamaları

Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını sürdürmek zorunda olduğunu, kendi savunmasını kendisinin sağlaması gerektiğini vurgulamıştır. Türkiye'nin bu alanda yüzde 2'nin üstüne çıktığını ve kendi programı içinde bunu sürdüreceğini belirtmiştir. NATO'nun gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ini savunmaya harcama önerisine ise birçok ülkenin karşı çıktığını ifade etmiştir.

Türk Devletleriyle İlişkiler

Kurtulmuş, Türkiye'nin Türk coğrafyasındaki tüm devletlerle iyi ilişkiler içinde olduğunu, halkların kardeş olduğunu ve aralarına fitne sokulamayacağını belirtmiştir. Semerkant mutabakatı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle ilgili gelişmeleri aktarmıştır.

"Terörsüz Türkiye" Çalışmaları ve Toplumsal Birliktelik

Türkiye'nin 50 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Kurtulmuş, artık terör meselesinin geride bırakılması gerektiğini, birlik ve beraberliğin önemini vurgulamıştır. Parlamentonun da bu süreçte devreye girmesi gerektiğini, en kısa zamanda grubu kurarak çalışmalara başlanacağını ifade etmiştir.

Meclis'te Yaşanan Tartışmalar ve Siyasi Üslup

Meclis'te yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Kurtulmuş, farklı fikirlerin mücadele ettiği bir alan olduğunu, ancak kimsenin bir diğerine hakaret veya fiziki müdahalede bulunmaması gerektiğini belirtmiştir. Siyasetin müzakere ve mücadele tarafı olduğunu, ancak bunun medeni bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır.

NATO'nun Yeni Döneme Adapte Olması Gerekliliği

Kurtulmuş, NATO'nun günümüz şartlarına adapte olması gerektiğini, barışın nasıl tesis edileceğine dair konulara yoğunlaşması gerektiğini ifade etmiştir.

Avrupa'daki Türk Toplumunun Temsili

Avrupa'da büyüyen siyasetçilerin TBMM'de bulunduğunu ve bu sayının artırılabileceğini belirten Kurtulmuş, Avrupa'da yaşayan vatandaşların Türkiye ile olan bağlarının oy kullanarak somut hale geldiğini ve bu uygulamanın çok doğru olduğunu söylemiştir.


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