Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 20, ikinci altı ayda ise yüzde 10 bandında zam teklifi yapabileceği yönünde kulislerde konuşmalar mevcut.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunda çalışan işçileri kapsayan bu görüşmelerde, işçi tarafının talepleri ve işverenin teklifleri arasında önemli farklar bulunuyor.

İşçi Talepleri ve İlk Teklifler

Türk-İş ve Hak-İş sendikaları, günlük en düşük ücretin 1800 lira olması, ardından 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemler için ise yüzde 25 zam ve üzerine yüzde 10 refah payı talep etti. 13 Haziran'da yapılan toplantıda ise TÜHİS, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8; 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 zam teklifinde bulundu. Bu teklif işçi tarafında tatmin edici bulunmadı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre

Masadaki Seçenekler ve Beklentiler