Adıyaman'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 25'inci kilometresinde gerçekleşti. Mehmet Özçalkap idaresindeki 46 AG 354 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücü ve araçta bulunan Mahmut Ayaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza Detayları

Kaza, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Kamyonetin sürücüsü Mehmet Özçalkap direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araçta bulunan Mahmut Ayaz da kazada hayatını kaybetti.

Cenazeler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



