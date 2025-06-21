Ünlü Döner Zinciri Konkordato İlan Etti
Türkiye'nin önde gelen döner zincirlerin Ekrem Coşkun, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, firmaya 17 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanıdı ve geçici konkordato komiserleri atadı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 20:35, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 20:36
10 Aralık 2013'de girişimci Ekrem Coşkun tarafından kurulan ünlü döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato başvurusunda bulundu.
Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunan Ekrem Çoşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya 17 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanıdı.
Mahkeme ayrıca firmaya geçici konkordato komiserleri atadı.
Ön inceleme ve tahkikat duruşması, geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 17 Eylül 2025'de yapılacak.
Ayrıca mahkeme kararı kapsamında şirketin ve ortaklarının taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarının devri de geçici olarak durduruldu.