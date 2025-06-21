Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 16:57, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 17:06
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, öldürüldü.
Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.
Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.