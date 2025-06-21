Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 17:25, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 17:27
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini söyledi.