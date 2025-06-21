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Zelenski: Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca her gün yaklaşık 200 saldırı düzenlediğini belirterek, "Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var" ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 17:45, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 17:48
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Zelenski: Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var

Zelenski, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler hakkında konuştu.

Savaşın sürdüğü bilgisini paylaşan Zelenski, Ukrayna'nın Sumi bölgesi yönünde de yoğun çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Rusların bu bölgedeki cephe hattına düzenlediği saldırılarda ağırlıklı olarak Kuzey Kore üretimi füzeleri kullandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Cephede düzenlenen tüm saldırıların, tüm bombardımanların yüzde 23'ü Sumi yönünde gerçekleşiyor." diye konuştu.

Zelenski, Rus ordusunun bu yönde hafta içinde 200 metre ilerlediğini ama Ukrayna birliklerince daha sonra 200 ila 400 metrelik mesafede geri püskürtüldüğünü aktardı.

Rusların ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki savunma hattını geçmeye çalıştığını ve küçük gruplarla saldırı girişimlerinde bulunmaya devam ettiğini belirten Zelenski, "Ancak şimdiye kadar orada hiçbir başarı elde edemediler." dedi.

Zelenski, Rus ordusunun her gün cephe hattı boyunca yaklaşık 200 saldırı düzenlediğini söyleyerek, "Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusların ayrıca Rusya topraklarından 52 bin kişilik orduyla Sumi'ye yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile yapılan asker ve sivil cenaze takası hakkında da konuşan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya iade ettiği cenazeler arasında 20 Rus askerin cenazesinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı cenazelerde Rus pasaportları bile var." dedi.

Zelenski, "Kendileri kimi gönderdiklerini kontrol edemiyorlar. Elbette tüm askerlerimizin ve kahramanlarımızın cenazelerini geri getirmek istiyoruz ama kesinlikle sadece sayılar uğruna 'Rusları' (Rus askerlerin cenazeleri) geri getirmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya ile müzakerelerin sürmesi ihtimalinin olup olmadığına değinen Zelenski, Rusların amacının, ABD'nin Ukrayna'ya yardımı kesmesi olduğunu savundu.

Rus tarafının şimdilik esir takasını sürdürerek liderler düzeyindeki görüşmeleri yapmamaya çalıştığına vurgu yapan Zelenski, "Birkaç görüşme daha yapılırsa ABD'ye diplomatik sürecin devam ettiğini gösterecekler ve yaptırımlar ertelenecek. Takaslar gerçekleşirken, liderlik düzeyindeki görüşmeler de ertelenecek çünkü onlar için kesinlikle karlı değil." diye konuştu.

Ukrayna'nın askeri teknolojisini Avrupa ülkelerine ihraç etmek

Ukrayna'nın askeri teknolojisini Avrupa ülkelerine ihraç edebilmek için yaz aylarında ilgili anlaşmaları imzalamaya başlayacaklarını belirten Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz ayrıca 'Ukrayna ile Birlikte İnşa Et' programını başlattık ve yaz aylarında teknolojilerimizi Avrupa ülkelerinde ve belki de sadece bize yardım eden, insansız hava araçlarının (İHA) üretimini finanse eden ve Ukrayna'da füzelerin üretimini finanse etmeye başlayan ülkelerde üretim hatları açma formatında yurt dışına ihraç etmeye başlamak için ilgili anlaşmaları imzalayacağız."

Söz konusu program kapsamında Ukrayna ve ilgili ülkeler için İHA, füze ve topçu sistemleri de üretebileceklerini dile getiren Zelenskiy, "Savaş sırasında tüm bunları Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine sağlamayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Ülkesinin Avrupa'nın güvenlik parçası olduğunu ve müttefik ülkeleri gelecek yıldan itibaren Ukrayna'nın savunma sanayisine gayrisafi milli hasılasının yüzde 0,25'ini ayırmaya davet eden Zelenskiy, "Bu yıl savunma sanayi için 43 milyar dolar ayarladık." dedi.


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