Türkiye'de UNRWA Temsilciliği Açılacak: Anlaşma İmzalandı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğudaki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Ankara temsilciliği açılıyor.

İstanbul'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ajans Genel Komiseri Philippe Lazzarini temsilcilik kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili, "Filistinli mültecilere sahip çıkma noktasında yeri doldurulamaz bir görev icra eden UNRWA'nın İsrail tarafından felç edilmesine müsaade etmemeliyiz. Teşkilatımızın ve tek tek üye ülkelerimizin UNRWA'yı madden ve manen desteleyerek İsrail'in oyunlarını bozmalarını bekliyoruz. Ankara'da açılacak temsilcilik ofisi ile bundan sonra ajansa olan desteğimizi inşallah daha görünür hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

UNRWA NEDİR?

Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı,,1950'den bu yana Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinli mültecilere yardım ediyor.

Bütçesinin yüzde 95'i gönüllü kaynaklardan oluşuyor.

Ajansın finansmanından sorumlu çalışma grubu başkanlığını yürüten Türkiye, en fazla maddi katkı sağlayan ülkelerden biri.

Bu kapsamda, 2023'te 11 milyon dolar, 2024'te 12 milyon dolar ve 2025'te 10 milyon dolar gönüllü katkı sağlandı.

İsrail parlamentosu, ajansın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararı 28 Ekim 2024'te kabul etmişti.

Türkiye bu kararın uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini de farklı platformlarda dile getirmeyi sürdürüyor.



