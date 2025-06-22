Tesettürlü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Tesettürlü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Hürmüz Boğazı kapanıyor mu?
Hürmüz Boğazı kapanıyor mu?
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
YKS maratonu TYT ile başladı
YKS maratonu TYT ile başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

YouTube yayınındaki sözleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, tutuklandı. Altaylı ifadesinde sosyal medyada paylaşılan videoların montajlanarak bağlamından koparıldığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 15:52, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 16:49
Yazdır

Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı yayındaki sözleri gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada Fatih Altaylı'ya cumhurbaşkanını tehdit suçlaması yöneltildi.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Altaylı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FATİH ALTAYLI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Altaylı, burada savcıya ifade verdi.

Fatih Altaylı savcılık ifadesinde, "Yapmış olduğumuz yayında cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadım yoktur." dedi.

Bir araştırma şirketinin yaptığı anketi anımsatarak, "Yapmış olduğumuz bu yayında da, bu konuyla ilgili Türk halkının Tanzimat'tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini, benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını beyan ettim." dedi.

Altaylı şöyle devam etti:

"Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini, tarihe meraklı entelektüel kimliğim ile ifade ettim.

Söylemiş olduğum şeylerin aynıları ya da benzerleri daha önceki tarihlerde, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi yakın tarihimiz üzerine uzman olan biliminsanları tarafından da defalarca söylenmiştir."

"VİDEONUN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ BOZULDU"

Sosyal medyada paylaşılan videoların kurgulanarak, bağlamından koparıldığını ifade eden Altaylı, "Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihe bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim. Bu algı bozulmasından ve sözlerimin çarpıtılmasından şahsım sorumlu değildir." dedi.

SAVCILIĞA İKİ VİDEO SUNDU

Savcılığa USB bellek içinde iki görüntü sunduğunu ifade eden Altaylı, şöyle devam etti:

"Suça konu edilen videolar izlendiğinde, yaklaşık 3 dakika olan orijinal video benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. Diğer yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videoların kesilerek anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur.

Orijinal olan video izlendiğinde herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını kastederek halk nazarında tehditvari bir konuşma yapmadığım, konuşmanın tamamen tarihsel olduğu açıkça görülecektir.

"ELEŞTİRİ HAKKIMI KULLANDIM"

45 yıllık meslek hayatım boyunca sayısız televizyon programına katıldım ve köşe yazıları yazdım. Bunların herhangi birisinde bırakın cumhurbaşkanını, herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmişliğim yoktur.

Bu suçlamalarla daha önce herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma dahi geçirmedim. Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur, şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir.

Ayrıca savcılık sevk evrakında TCK 310/2 maddesi uyarınca suçlandığımı gördüm. Ancak bu suçun oluşabilmesi için fiili bir hareket gerekliliği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle sadece sözlerimden dolayı, suçun maddi unsurları oluşmamıştır."

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Altaylı, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber