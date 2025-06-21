Potanın Perileri Çeyrek Finalde!

Turnuvada oynadığı üç maçın ikisini kazanan Türkiye, A Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Potanın Perileri, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda son sekize kalmayı başardı.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, kritik karşılaşmayı 11 sayı farkla kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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