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Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu

Ankara'da hayvan koruma derneklerinin topladığı milyonlarca liralık bağışın, başkan ve yakınlarının hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 08:30, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 08:40
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Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu

Sokak hayvanları ile evcil hayvanların bakımı için vatandaşlardan toplanan milyonlarca liralık bağışın bazı dernekler tarafından kişisel hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan raporlar, zanlıların bağışları kendi hesaplarına geçirdiğini ve bazı paraların ise aile bireylerine ait hesaplara yönlendirildiğini gösterdi. Özellikle Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran'ın ortağı olduğu bir şirketin müdürünün hesabına "mama" bedeli açıklamasıyla 6.4 milyon lira transfer yapıldığı tespit edildi.

Derneklerde Tespit Edilen Usulsüzlükler

  • 2021-2024 yılları arasında Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği hesabına 27 milyon TL'den fazla bağış girişi oldu.
  • Dernek başkanı Ayşe Taşkıran'ın şahsi hesabına 859 bin TL aktarıldı.
  • Ortağı olduğu şirketin müdürü Murat Yaşar Dündar'ın hesabına "mama bedeli" açıklamasıyla 6.4 milyon TL transfer edildi.
  • Dernekten şirket müdürü Dündar'ın hesabına aktarılan 204 bin TL, dernek üyesi Volkan Erdoğdu'ya yönlendirildi.
  • Başkan Taşkıran'ın üç ayrı dolandırıcılık dosyasından kovuşturması olduğu bildirildi.

Aile Hesaplarına Para Akışı

  • Garip Patili Canlar Derneği, 9 milyon TL bağış aldı.
  • Başkan Asiye Gökguş, şahsi hesaplarına 3.3 milyon TL çekim yaptı.
  • Oğlu Ramazan Gökguş'un hesabına 684 bin TL aktarıldı.
  • Asiye Gökguş'un şahsi hesabına gelen paralar, eşi ve çocuklarının hesaplarına yönlendirildi.

Nakit Çekim ve Kişisel Hesaplara Aktarım

  • Patileri Koruma Derneği Başkanı Arzu Akkoç, 3 milyon TL'lik bağışın 1.8 milyon TL'sini ATM'den çekti, 1.1 milyon TL'sini şahsi hesaplarına yatırdı.
  • Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, 14 milyon TL bağış aldı; başkan Elçin Yasin Yılmaz, 1.7 milyon TL'yi nakit çekti, 877 bin TL'yi kendi hesabına aktardı. Bu paranın 21 bin TL'si kızının hesabına gönderildi.
  • Dernek saymanları Taner Yılmaz ve İlayda Nur Yılmaz'a toplamda yaklaşık 1.8 milyon TL aktarıldı.
  • Can Paticikler Hayvanları Koruma Derneği'ne giren 6.3 milyon TL'nin yaklaşık yarısı ATM'den çekildi; başkan Emine Özen Tonkal, bu paraların 3.3 milyon TL'sini kendi hesabına aktardı. Yardımcısı Beste Aslan'ın hesabına da 700 bin TL aktarıldı; bu tutarın 148 bin TL'si nakit çekildi.

Mali Usulsüzlük ve Belge Eksikliği

Bilirkişi raporunda, derneklerin gelir-gider defterlerinin usule uygun tutulmadığı, birçok harcamanın kayda alınmadığı ve harcamalara ilişkin belge sunulmadığı belirtildi. Bu bulgular, sadece yolsuzluk değil, aynı zamanda belge sahteciliği ve mali usulsüzlük şüphesini de güçlendirdi.

UMAY SENA SÜMER

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