e-Nabız'la randevu almak kolaylaştı

Sağlık Bakanlığı, yeni tasarımıyla güncellenen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'ne bir dizi yeni özellik eklendiğini duyurdu. Yapılan değişikliklerle birlikte, kullanıcılar kendi profillerindeki bilgilere artık çok daha hızlı ulaşabiliyor ve sistemin modüler yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Mobil uygulamada, e-Nabız profiline "biyometrik" yöntemle giriş yapma imkanı sunuluyor. Kullanıcılar, parmak izi veya yüz tanıma seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Bu sayede güvenli ve hızlı erişim mümkün hale geliyor.

Yeni güncellemeyle birlikte, 'Reçetelerim' menüsünde yer alan 'T.C. Kimlik Numarası' ve 'Reçete Numarası' içeren karekodlar sayesinde eczaneden ilaç alınabilecek. Ayrıca, geçmişte randevu alınan hekimden herhangi bir ilave bilgi girişine gerek kalmadan tekrar randevu alınabilecek.

e-Nabız'daki Yeni Özellikler

Kullanıcı profiline daha hızlı erişim

Kullanımı kolay ve modüler yapı

Biyometrik giriş (parmak izi veya yüz tanıma)

Karekod ile eczaneden ilaç alımı

Geçmişte randevu alınan hekimden tekrar randevu alma kolaylığı

Güncellemenin Sağladığı Avantajlar

Bu güncellemeler sayesinde, kullanıcılar sağlık bilgilerine daha güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca, reçete işlemleri ve randevu alma süreçleri de büyük ölçüde kolaylaşıyor.



