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İran ilk defa çoklu başlıklı 'Hayberşıken' balistik füzesini kullandı

İran, İsrail'e misillemede ilk defa çoklu başlıklı Hayberşıken balistik füzesinin kullanıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 10:46, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 10:45
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İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun sabah saatlerinde başlattığı "Gerçek Vaat-3 Harekatı"nın 20. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, İran'ın İsrail'e misillemesinde ilk defa üçüncü nesil çoklu başlıklı Hayberşıken balistik füzesi kullandığı aktarılarak katı ve sıvı yakıtlı 40 füze ateşlendiği kaydedildi.

Söz konusu saldırıda daha hassas, yıkıcı ve etkili vuruşlar elde etmek için yeni ve şaşırtıcı taktikler kullanıldığı belirtilen açıklamada İsrail'in, "Ben Gurion Havalimanı, biyolojik araştırma merkezi, alternatif komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı" bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İran Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesinin esas bölümlerinin henüz faaliyete geçirilmediği iddia edildi.

Hayberşıken balistik füzesinin 1450 kilometre menzile ve saatte 5000 kilometre hıza sahip olduğu açıklanmıştı.

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