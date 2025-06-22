Havadan denetimlerde 85 bin 842 sürücüye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla yoğunluğun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve dron gibi hava taşıtlarının denetimlerde etkin şekilde kullanıldığına işaret eden Yerlikaya, "1 Ocak-19 Haziran 2025 tarihlerinde trafik ekiplerimizce, helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerimizde 85 bin 842 araca/sürücüye işlem yapıldı." bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 12-19 Haziran tarihlerinde 3 milyon 583 bin 555 aracın denetlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 23 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 99 bin 132, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 87, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 270, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 499 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 961 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 468 bin 539 araca/sürücüye işlem yapıldı. Trafikte güvenliği sağlamak için hem polis ve jandarma ekiplerimizle hem de havadan helikopter ve dron sistemlerimizle denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."