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Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!

Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobil sayısı hızla artıyor. 2025'te elektrikli araçlar yüzde 1,5 paya ulaştı, hibritler ise yüzde 3,1'e yükseldi. Togg'un etkisiyle trafikteki dönüşüm hızlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 11:20, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 12:28
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Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı, Mayıs 2025 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 115 artış göstererek 245 bin 205'e yükseldi. Trafikteki her 1000 otomobilden 15'i elektrikli hale geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 667 bin 473 olarak kaydedildi. Elektrikli araçlar, karbon salımının düşük olması ve şarj istasyonlarının artmasıyla son 10 yılda önemli bir yükseliş yaşadı. Özellikle Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin değişmesi bu artışta etkili oldu.

Elektrikli Otomobil Sayısındaki Artış

  • 2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2025'te 200 bin barajını aştı.
  • Mayıs 2024'te 114 bin 156 olan elektrikli otomobil sayısı, Mayıs 2025'te yaklaşık yüzde 115 artarak 245 bin 205'e ulaştı.
  • Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı %1,5 olarak hesaplandı. 2024 sonunda bu oran %1,1'di.
  • 2024'te trafikteki her 1000 otomobilden 11'i elektrikli iken, Mayıs itibarıyla bu sayı 15'e yükseldi.

Hibrit Otomobil Sayısındaki Gelişmeler

  • Hibrit otomobiller, verilere ilk kez 2011'de 23 adetle girdi.
  • 2019'da hibrit otomobil sayısı 13 bin 877'ye çıktı.
  • 2023 sonu itibarıyla hibrit otomobil sayısı 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı.
  • Mayıs 2025'te, hibrit otomobil sayısı ilk kez 500 bin barajını aşarak 513 bin 382'ye çıktı.
  • Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2024 sonunda %2,4, geçen ay ise %3,1'e yükseldi.


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