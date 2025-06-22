Aile Boyu YKS Heyecanı! Sınavda El Ele Başarı Hedefi

Tesettürlü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Tesettürlü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Hürmüz Boğazı kapanıyor mu?
Hürmüz Boğazı kapanıyor mu?
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
YKS maratonu TYT ile başladı
YKS maratonu TYT ile başladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Aile Boyu YKS Heyecanı! Sınavda El Ele Başarı Hedefi

Edirne'de yaşayan bir anne ve baba, kızlarına destek vermek ve bireysel eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Koray Taş (50) ve Gülden Taş (45), 19 yaşındaki kızları Sirel Sacide Taş ile birlikte Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sınava girmenin heyecanını yaşadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 13:33, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 14:33
Yazdır
Aile Boyu YKS Heyecanı! Sınavda El Ele Başarı Hedefi

Kızlarına destek olmak ve kendi eğitimlerine katkıda bulunmak isteyen anne ve baba, yıl boyunca sınava hazırlandı. Aile olarak eğitimin önemini bildiklerini belirten Koray Taş, geçen yıl Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kuyumculuk Takı Tasarımı Bölümü'nde lisans ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladığını ifade etti.

Ailece Sınav Heyecanı

Yeni hedefleri doğrultusunda sınava hazırlandığını belirten Koray Taş, "Bir arada olmak ve sınava girmek çok önemli. Geçen yıl eşimle birlikte üniversite eğitimimizi tamamladık. Bu yıl yine kızımızla sınava giriyoruz. Öğrenmek bir süreç ve uzun bir yol. Bu eğitim yolculuğunu diplomayla taçlandırırsak ne mutlu." dedi.

Anne Gülden Taş'ın Hedefleri

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde çalıştığını belirten Gülden Taş, daha önce iki üniversite bitirdiğini ve bu sene kızlarıyla birlikte tekrar sınava girmek istediğini söyledi. "Okumanın yaşı yok. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah üçüncü üniversitemi okuyacağım. Meslek hayatıma katkı sağlamak için hemşirelikte lisans eğitimi almayı hedefliyorum." diye konuştu.

Sirel Sacide Taş'ın Duyguları

Sirel Sacide Taş, ailesiyle sınava girdiği için ayrı bir heyecan duyduğunu belirtti ve Endüstriyel Tasarım Bölümü'ne girmeyi hedeflediğini söyledi.

  • "Bütün arkadaşlarımın aileleri dışarıda beklerken ben onlarla el ele sınava giriyorum. Güzel bir his. Onlarla gurur duyuyorum. Eğitimin yaşı olmaz diyerek sınavlara giriyorlar. Birlikte sınava girmek çok güzel, onlar benim koruyucu meleklerim ve üzerimdeki baskıyı alıyorlar."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber