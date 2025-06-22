Aile Boyu YKS Heyecanı! Sınavda El Ele Başarı Hedefi

Kızlarına destek olmak ve kendi eğitimlerine katkıda bulunmak isteyen anne ve baba, yıl boyunca sınava hazırlandı. Aile olarak eğitimin önemini bildiklerini belirten Koray Taş, geçen yıl Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kuyumculuk Takı Tasarımı Bölümü'nde lisans ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladığını ifade etti.

Ailece Sınav Heyecanı

Yeni hedefleri doğrultusunda sınava hazırlandığını belirten Koray Taş, "Bir arada olmak ve sınava girmek çok önemli. Geçen yıl eşimle birlikte üniversite eğitimimizi tamamladık. Bu yıl yine kızımızla sınava giriyoruz. Öğrenmek bir süreç ve uzun bir yol. Bu eğitim yolculuğunu diplomayla taçlandırırsak ne mutlu." dedi.

Anne Gülden Taş'ın Hedefleri

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde çalıştığını belirten Gülden Taş, daha önce iki üniversite bitirdiğini ve bu sene kızlarıyla birlikte tekrar sınava girmek istediğini söyledi. "Okumanın yaşı yok. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah üçüncü üniversitemi okuyacağım. Meslek hayatıma katkı sağlamak için hemşirelikte lisans eğitimi almayı hedefliyorum." diye konuştu.

Sirel Sacide Taş'ın Duyguları

Sirel Sacide Taş, ailesiyle sınava girdiği için ayrı bir heyecan duyduğunu belirtti ve Endüstriyel Tasarım Bölümü'ne girmeyi hedeflediğini söyledi.

"Bütün arkadaşlarımın aileleri dışarıda beklerken ben onlarla el ele sınava giriyorum. Güzel bir his. Onlarla gurur duyuyorum. Eğitimin yaşı olmaz diyerek sınavlara giriyorlar. Birlikte sınava girmek çok güzel, onlar benim koruyucu meleklerim ve üzerimdeki baskıyı alıyorlar."



