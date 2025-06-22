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İran'a Hava Saldırısı Sonrası Dışişlerinden Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a hava saldırısının sonuçlarından endişe duyulduğunu vurgulayarak, bu durumun çatışmaların yayılması riskini en üst düzeye çıkardığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 13:40, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 15:26
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Bakanlık, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Türkiye'nin, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çektiği hatırlatıldı. Açıklamada, "İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır." denilen açıklamada, gelişmelerin bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabileceği ve bu felaket senaryosunun hayata geçmesinin istenmediği vurgulandı.

Taraflara Çağrı ve Diplomatik Çözüm Vurgusu

  • İlgili tüm taraflar sorumlu davranmaya davet edildi.
  • Saldırıların karşılıklı olarak durdurulması istendi.
  • Daha fazla can kaybı ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.
  • İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolunun müzakerelerden geçtiği ifade edildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, uluslararası toplumun, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağrıldığı belirtildi. Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazır olduğu vurgulandı.


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