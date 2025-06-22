Bakan Uraloğlu: Aklım Durdu! İBB, 60 Milyon Avroluk Krediyi Metroya Kullanmamış

Ulaştırma Bakanı, AB fonunun metro projesine aktarılmadığını açıkladı

"Kredi metroya aktarılmadı, proje durma noktasında"

Uraloğlu, Ulaştırma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu ay sonunda düzenlenecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Söz konusu metro projesiyle ilgili gelen bir soru üzerine Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"EBRD ya da Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen, Finanskent'i bağlayan bir metro projesi vardı. Üç büyük firmanın konsorsiyum oluşturduğu bu projeye dair basında yer alan '60 milyon avroluk kredi kullanılmadı' iddiasına inanmamıştım. Ancak firma yetkilileri beni ziyaret etti ve projenin durduğunu, kredinin metroya aktarılmadığını teyit ettiler."

"Böyle bir cesaret gerçekten ilginç"

Uraloğlu, kredinin başka bir alanda kullanıldığını öne süren firmaların, projenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınması talebinde bulunduğunu da aktardı. Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Şimşek Bakanımız yanlış hatırlamıyorsam 110 milyon avroluk ikinci kredi paketini de onaylamıştı. 'Niye durdunuz?' dedim. 'Öncesindeki 60 milyon avro metroya gitmedi' dediler. Aklım durdu, böyle bir şeyin nasıl yapılabildiğini anlamıyorum. Hangi cesaretle böyle bir işlem yapılır, nereye kullanıldı, gerçekten bilmiyorum."

Talep gelirse devralabiliriz

Uraloğlu, İstanbul'daki bu tür projelerin Bakanlıkça doğrudan devralınmasının mümkün olmadığını ancak ilgili tarafın talebi üzerine değerlendirilebileceğini ifade etti. Şu ana kadar resmi bir devralma talebinin Bakanlığa ulaşmadığını da belirtti.