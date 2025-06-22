Ağabeyi tarafından öldürülen OP Genel Başkanı, toprağa verildi

Tesettürlü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Tesettürlü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Hürmüz Boğazı kapanıyor mu?
Hürmüz Boğazı kapanıyor mu?
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: İkinci Görüşme Haftaya Yapılacak
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Meclis Harekete Geçiyor
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
Erdoğan: Netanyahu bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine yeni özellikler eklendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Düzenlendi
YKS maratonu TYT ile başladı
YKS maratonu TYT ile başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ağabeyi tarafından öldürülen OP Genel Başkanı, toprağa verildi

Erzurum'da tartıştığı ağabeyi Mutlu Canpolat (46) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın (45) cenazesi toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 14:04, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 14:04
Yazdır
Ağabeyi tarafından öldürülen OP Genel Başkanı, toprağa verildi

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Horasan ilçesi Çayırdüzü köyünde meydana geldi. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, iddiaya göre babadan kalma arazi nedeniyle ağabeyi Mutlu Canpolat ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mutlu Canpolat, Kadir Canpolat'ı tabanca ile sol ayağından ve sol omuzundan vurdurarak ağır yaraladı. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Canpolat, dün saat 13.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Kaçan Mutlu Canpolat, JASAT ekiplerinin çalışması ile suç aleti tabanca ile dün saat 12.30 sıralarında Pasinler ilçesinde yakalandı. Mutlu Canpolat, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan evli ve 6 çocuk babası Kadir Canpolat, bugün doğup büyüdüğü Çayırdüzü köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber