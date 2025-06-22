Babaannesinin tarlasına tesis kurdu: 69 ülkeden turist ağırladı

TOFAŞ'ta 20 yıl bilgisayar mühendisliği yaptıktan sonra mesleğini bırakan Arif Doğru, doğup büyüdüğü Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi'ne yatırım yapma kararı aldı. Yıllar önce hayvancılık için sulama amaçlı oluşturulan ve bugün bir doğa harikasına dönüşen Gököz Göleti'nin kıyısında üniversite yıllarında hayalini kurduğu projeyi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle hayata geçirdi.

Turistlerin bungalov tipi evlerde konaklayabileceği, alakart restoran ve kafeteryalarda yemek yiyebileceği, gölette balık tutma, kano, deniz bisikletiyle gezinti, ağaçların arasında at binme, ATV safari, okçuluk ve hobi bahçelerinde toprakla uğraşma gibi birçok aktivitenin yapılabileceği bir yaşam alanı oluşturdu. "Gököz Natural Park" adıyla Uludağ'ın eteklerinde 2016'nın ocak ayında kurduğu tesis, birçok yerli ve yabancı turistin gözdesi oldu.

Gököz Natural Park'ın Kuruluş Hikayesi

Doğru, üniversite yıllarındaki hayalini ve hazırladığı projeyi hayata geçirdiğini belirterek, memleketine ve ata topraklarına yatırım yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti. Gököz'ün 1530 Osmanlı salnamesinde bile adı geçen tarihi bir köy olduğuna dikkat çeken Doğru, tesisin ise Maremşah Yaylası'nda bulunduğunu aktardı.

Göletin Oluşumu ve Bölgenin Tarihi

Yaklaşık 35 yıl önce, dönemin Gököz muhtarının girişimleriyle hayvancılık için sulama amaçlı bir gölet yapıldığını anlatan Doğru, şu bilgileri verdi:

O dönemlerde hayvancılık ve yem bitkileri üretimi bölgede yoğun olarak yapılıyordu.

Zamanla genç nüfus göç etti ve tarım ile hayvancılık neredeyse bitti.

Bölgede seracılık yapanlar ise sayılı kaldı.

Gölet yapılmadan önce Maremşah Yaylası'nda hiç durmadan akan sular vardı.

Çeşmeler yapılmış ve dört ayrı noktadan kaynak suyla beslenen çeşmelerde su akıyordu.

Aşağıya set yapılarak bu sular toplanmış ve zamanla kaynak suları ile eriyen kar suları birleşerek bir doğa harikasına dönüşmüş.

Tesisin Hizmetleri ve Aktiviteleri

Yaz kış formunu bozmayan, dört mevsim misafirlere görsel şölen sunan gölet kıyısına TKDK'den aldıkları destekle turizm tesisi kurduğunu dile getiren Doğru, bu konuda ekipleriyle kendisinin yanında olan TKDK Bursa İl Koordinatörlüğüne teşekkür etti.

Tesisinde ahşap evlerde konaklama hizmeti, alakart restoran ve kafeterya hizmeti ile birlikte 13-14 farklı aktivite sunduklarını belirten Doğru, bölgeden edindikleri doğal ürünlerle özel bir kahvaltı hizmetlerinin de bulunduğunu anlattı. Kahvaltının sabahın dinçliğinde gölet ve Uludağ manzaralı olduğunu vurgulayan Doğru, şunları söyledi:

Tesisin bulunduğu alan babaannesinden kalan bir tarlaydı.

Sebzelerin bir kısmını akrabalarının bahçesinden, kalanını ise civar köylülerden temin ediyorlar.

Hobi bahçeleriyle gelen misafirlere deneyimler yaşatıyorlar; sebzeler yetişiyor ve dalından koparılabiliyor.

Dönemsel olarak ekim ve dikim zamanında misafirler bahçede çalışabiliyor.

Atlarla ve ATV'lerle gezintiler düzenleniyor; heyecanlı ve güzel bir parkur mevcut.

Bölgede olta balıkçılığı, deniz bisikleti gibi birçok aktivite bulunuyor.

Yerli ve Yabancı Turistlerin İlgisi

Yurt içinden ve dışından misafirlerinin olduğunu vurgulayan Doğru, "Yurt içinden İstanbul birinci sırada. Ülkenin hemen her yerinden bugüne kadar misafir ağırladık. Kış aylarında turizm cenneti olarak bilinen Antalya, Muğla ve İzmir'den misafir ağırlamak inanılmaz mutlu ediyor" dedi.

Babaannesinin tarlasına yurt dışından da turist konuk ettiklerini belirten Doğru, şu ülkelerden misafir ağırladıklarını ifade etti:

Kuveyt

Birleşik Arap Emirlikleri

Katar

Suudi Arabistan

Küba

Japonya

Dubai

Bugüne kadar 69 ülkeden misafir ağırladıklarını, Keles'in doğasında ve ata topraklarında turist çeşitliliği yakalamanın çok sevindirici olduğunu belirtti.



