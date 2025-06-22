'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı

YKS'ye giren bir genç, yanında kalemini ve parasını bırakacak kimse bulamayınca, yaratıcı bir çözüm üretti. Bir kağıt parçasına not yazarak eşyalarını bir ağacın altına bıraktı. Notunda şu ifadeler yer aldı:

Gençten Duygusal Not

"Hacım, Porsuk Meslek'te sınavdayım. Çıkışta alacağım, lazım olacak."

Olayın Detayları

Genç, sınav sırasında eşyalarını güvenli bir şekilde saklamak için bu yöntemi tercih etti. Notu görenler ise gencin samimiyetine ve çaresizliğine dikkat çekti. Bu olay, sınav stresinin ve gençlerin karşılaştığı zorlukların bir örneği olarak öne çıktı.



