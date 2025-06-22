YKS'de tüm oturumlar tamamlandı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) başarıyla tamamlandı. Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularını dün yanıtlamıştı. Bugün ise ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan YDT gerçekleştirildi. Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılan sınavda her birinden toplam 80 soru yer aldı.

YDT'ye Katılım ve Sınav Detayları

İngilizce: 206 bin 784 aday

206 bin 784 aday Arapça: 4 bin 331 aday

4 bin 331 aday Almanca: 2 bin 570 aday

2 bin 570 aday Fransızca: 1.028 aday

1.028 aday Rusça: 735 aday

735 aday Toplam: 215 bin 448 aday başvurdu.

Sınav, saat 17.45'te sona erdi.

Sınav Görevlileri ve Katılımcı Sayıları

YKS , 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde yapıldı.

, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapıldı. Toplam görevli: 592 bin 272 kişi

592 bin 272 kişi TYT oturumu: 333 bin 836 görevli

333 bin 836 görevli AYT oturumu: 226 bin 138 görevli

226 bin 138 görevli YDT oturumu: 32 bin 298 görevli

Sınava İlk Kez Girenler ve Yaş Dağılımı

976 bin 697 aday , YKS'ye ilk kez bu yıl başvurdu.

, YKS'ye ilk kez bu yıl başvurdu. En genç aday: 15 yaşında

15 yaşında En yaşlı aday: 81 yaşında

Adayların Cinsiyet Dağılımı

Kadın adayların sayısı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da erkek adayları geçti. YKS'ye 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260'ı erkek olmak üzere toplam 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu.

Engelli Adaylar ve Erişilebilirlik

TYT'ye: 12 bin 607 engelli aday

12 bin 607 engelli aday AYT'ye: 8 bin 352 engelli aday

8 bin 352 engelli aday YDT'ye: 1.094 engelli aday katıldı.

Sınavın İlk Kez Uygulandığı İlçeler

Hakkari'nin Şemdinli

Hatay'ın Hassa

Kocaeli'nin Dilovası

Kütahya'nın Gediz

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi

Soru Kitapçıkları ve Sonuç Tarihi

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinde çalışan 100'den fazla personel, sınav maratonunun tamamlanmasının ardından ailelerine kavuştu. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.