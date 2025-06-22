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YKS'de tüm oturumlar tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 18:15, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 18:21
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YKS'de tüm oturumlar tamamlandı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) başarıyla tamamlandı. Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularını dün yanıtlamıştı. Bugün ise ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan YDT gerçekleştirildi. Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılan sınavda her birinden toplam 80 soru yer aldı.

YDT'ye Katılım ve Sınav Detayları

  • İngilizce: 206 bin 784 aday
  • Arapça: 4 bin 331 aday
  • Almanca: 2 bin 570 aday
  • Fransızca: 1.028 aday
  • Rusça: 735 aday
  • Toplam: 215 bin 448 aday başvurdu.

Sınav, saat 17.45'te sona erdi.

Sınav Görevlileri ve Katılımcı Sayıları

  • YKS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde yapıldı.
  • Toplam görevli: 592 bin 272 kişi
  • TYT oturumu: 333 bin 836 görevli
  • AYT oturumu: 226 bin 138 görevli
  • YDT oturumu: 32 bin 298 görevli

Sınava İlk Kez Girenler ve Yaş Dağılımı

  • 976 bin 697 aday, YKS'ye ilk kez bu yıl başvurdu.
  • En genç aday: 15 yaşında
  • En yaşlı aday: 81 yaşında

Adayların Cinsiyet Dağılımı

Kadın adayların sayısı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da erkek adayları geçti. YKS'ye 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260'ı erkek olmak üzere toplam 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu.

Engelli Adaylar ve Erişilebilirlik

  • TYT'ye: 12 bin 607 engelli aday
  • AYT'ye: 8 bin 352 engelli aday
  • YDT'ye: 1.094 engelli aday katıldı.

Sınavın İlk Kez Uygulandığı İlçeler

  • Hakkari'nin Şemdinli
  • Hatay'ın Hassa
  • Kocaeli'nin Dilovası
  • Kütahya'nın Gediz
  • Şanlıurfa'nın Ceylanpınar
  • Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi

Soru Kitapçıkları ve Sonuç Tarihi

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinde çalışan 100'den fazla personel, sınav maratonunun tamamlanmasının ardından ailelerine kavuştu. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

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