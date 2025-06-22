Fabrikada sızan gazdan etkilenerek ölen 2 işçinin cenazesi defnedildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi.

Olayda yaşamını yitiren Berat Yıldız ve Abdülkadir Kaya için Yeni Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailelerin yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve OSB çalışanları da katıldı.

Cenaze Detayları

Berat Yıldız 'ın cenazesi Karabenli Mahallesi'nde defnedildi.

'ın cenazesi Karabenli Mahallesi'nde defnedildi. Abdülkadir Kaya'nın cenazesi ise Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın Gelişimi

Lityum pil fabrikasında boru bakım çalışması sırasında dün yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sızan gazdan etkilenen 5 işçi Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Berat Yıldız (31) ve Abdülkadir Kaya (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların Durumu

Gaz sızıntısından etkilenen diğer 3 işçinin tedavileri ise halen devam etmektedir.



