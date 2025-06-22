2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı

1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu AYT, 180 dakika sürdü. AYT sonuçlarına göre adayların 4 yıllık lisans tercihlerinde kullanacakları SAY-SÖZ-EA puanları oluşacak. Matematik soruları geçen yıla göre daha kolay olsa da, yine öğrencilerin en çok zorlandığı test oldu. Soruların seçiciliği üst düzeydeydi. Matematik soruları, işlem yeteneği yüksek ve iyi çalışmış öğrenciyi ayırt edici düzeydeydi. Türkçe sorularında ise yorumlama ve bilgi birlikte ölçüldü. AYT-2025, ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı. Sabah Gazetesi'nden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları, AYT sorularını şu şekilde değerlendirdi:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (BİRSEN ÇİÇEK)

Yorumlama ve bilgi birlikte ölçüldü. 24 sorunun 6'sı anlam olup, yorumlama gücünü ölçen sorulardan oluşurken 18 soru edebiyat bilgisine dayalıydı. Sorular, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programı kazanımları doğrultusunda hazırlanmış. Sorular, dönemsel bilgiyle birlikte sanatçı ve eser bağlamında çok boyutlu düşünmeyi gerektiren nitelikte yapılandırılmış. Metinler arası bağ kurabilen, çıkarım yapabilen, anlam katmanlarını fark edebilen öğrenciler avantaj sağladı. Sınav, sadece bilgi değil, aynı zamanda anlamlandırma gücünü de ölçen dengeli bir yapıya sahipti. Sınav, öğrencinin düşünsel yeterliliğini sınadı.

SOSYAL BİLİMLER (TURGUT ÖZEL)

Tarih soruları orta zorluk düzeyindedir.

AYT ED - SOS bölümünde tarih soruları, çoğunlukla ilgili konuların temel kazanımları, kronoloji ve temel tarih bilgileri sorgulanmıştır.

Sorular dengeli bir şekilde dağıtılmış ve bilgi sorularından oluşmuştur.

AYT'de tarih alanında 4 yılın kazanımlarına yer verilmiştir. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yeni eklenen ünitelerden soru sorulmamıştır. Soruların çözümünde doğrudan tarih bilgisinin yanında yorum yapabilme gücü de etkili olacaktır. Kısaca 2025-AYT /tarih; alanına hakim, düzenli çalışan, kronoloji bilgisine sahip, tarih okuryazarı öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülmektedir.

COĞRAFYA (EMİN AVNİ ATALAR)

Sorular bilgi ağırlıklı olup zorlayıcı niteliktedir. Coğrafya dersi ile ilgili alan bilgisini ve yorumlama gücünü ölçen, harita okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almıştır. Alanındaki bilgilere hakim olan ve düzenli çalışan, coğrafya okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği, net ve anlaşılır nitelikte bir sınav olduğu görülmektedir.

SÜRE KONUSUNDA ZORLANDILAR

MATEMATİK (MAHMUT ŞİŞMANOĞLU)

Soru dağılımı 2024 AYT sınavıyla benzerlik göstermiştir. Geometri soruları, çok uzun ve işlem gerektiren yapıda olmasa da doğru çözüm stratejisi geliştirmeyi zorunlu kılan nitelikteydi. Genel olarak öğrencilerin süre konusunda zorlanabileceği bir yapıdaydı. Her ne kadar çok sayıda "çok zor" soru olmasa da neredeyse tüm soruların işlem yönü güçlüydü. Bu da öğrencilerin hata yapma riskini artırabilir.

FİZİK (HAKAN ÖZDEMİR)

Ezber yapmayan, kavramları özümseyerek öğrenen, günlük hayat ile bağdaştırarak içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı. Soru çözerek öğrenmeye çalışmak yerine anlatılan konuların özünü öğrencinin kendi başına ders tekrarı yaparak öğrenmesini gerektiren ve bu şekilde daha başarılı olacağı bir sınav uygulanmıştır.

Sınavda orta düzeyde fakat belirleyici ve çalışan öğrenci ile çalışmayan öğrenciyi ayırıcı sorular bulunmaktadır.

Sorulardan 5'inde birden fazla konuya ait kazanımlar birleştirilmiş, böylece bir soru aracılığıyla birden fazla konuya ilişkin kazanım sorgulanmıştır.

birden fazla konuya ait kazanımlar birleştirilmiş, böylece bir soru aracılığıyla birden fazla konuya ilişkin kazanım sorgulanmıştır. 2025 AYT fizik soruları geçen yıla göre daha zor bir sınav olma niteliği taşımaktadır.

KİMYA (DEMET AKÇAYÖZ)

Sınavda işlem gerektiren soru sayısının az olması dikkat çekicidir. Zorluk seviyesi açısından değerlendirildiğinde sınav orta düzeyde olup 3-4 sorunun öğrencileri zorlayabileceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak kimya soruları beklenen düzeyde sorulmuş olup hem bilgi hem de çıkarım yapmayı gerektirmektedir. Konu hakimiyeti olup ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen, temel kimya bilgisine sahip ve düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınavdır.

BİYOLOJİ (TANER ALTUNBARAN)

Sınav yorumdan ziyade bilgiyi ölçen, konuları detaylıca bilen öğrencileri dahi düşürebilecek çeldiricilere sahip zorluktadır. Bir soruda birden fazla kazanımın sorulduğu, öğrencinin birden fazla konuyu bilmesini gerektiren, geçen yıla göre daha zor bir sınav olduğu görülmektedir.



