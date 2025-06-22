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ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Küresel enerji piyasasında büyük bir şok yaşanabilir! ABD, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetimi tarafından kapatılma ihtimali gündeme gelen Hürmüz Boğazı için, Çin'e İran'la temasa geçme çağrısında bulundu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 17:30, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 18:30
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ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Bu gelişme, küresel enerji ticareti açısından büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın geleceğiyle ilgili önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İran parlamentosu tarafından alınan bu kararın yürürlüğe girmesi için, ülkenin en üst düzey güvenlik organı olan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de onayı gerekmektedir. Konseyin onayı olmadan boğazın kapatılması yönünde herhangi bir uygulama başlatılamayacaktır.

Saat 18:29- İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği: ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef aldığı son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

Saat 17:47 - İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu'nda, İsrail'in İran ve diğer ülkelere saldırıları şiddetle kınanırken, uluslararası toplum caydırıcı tedbirler almaya çağrıldı

Saat 17:28- ABD, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetimi tarafından kapatılma ihtimali gündeme gelen Hürmüz Boğazı için, Çin'e İran'la temasa geçme çağrısında bulundu

Saat 17:15- ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la görüşmeye hazır olduklarını söyledi

Saat: 16:50- İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD bağlantılı gemilere yönelik yüksek tehdit bulunduğu uyarısı yaptı

Saat 17: 30: İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri: "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde"

Kararın Gerekçesi ve Süreç

Parlamentonun bu adımı, bölgede artan gerilimlere yanıt olarak attığı ifade edilmektedir. Ancak nihai karar, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verilecektir.

Hürmüz Boğazı'nın Önemi

  • Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir.
  • Boğazın kapatılması, küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabilir.
  • Bölgedeki askeri ve ekonomik dengeler üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali, uluslararası enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik açısından yakından takip edilmektedir.


HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, dünya enerji taşımacılığında kritik bir öneme sahiptir. Bu boğazdan geçen petrol ve doğalgaz miktarı, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiler. Dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30'u bu dar geçitten sağlanır. Özellikle Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi büyük petrol üreticileri, ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak için bu stratejik boğazı kullanır. Ayrıca, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından da büyük bir rol üstlenmektedir. Enerji arz güvenliği açısından alternatifi olmayan bir geçiş noktası olması, Hürmüz Boğazı'nı uluslararası ilişkilerde ve küresel ekonomide vazgeçilmez kılar.

Hürmüz Boğazı'nın Stratejik Önemi

  • Dünya petrol taşımacılığının %30'u bu boğazdan geçmektedir.
  • Bölgedeki herhangi bir kriz, tüm dünyayı etkileyebilecek potansiyele sahiptir.
  • Enerji fiyatları ve küresel ticaret dengeleri üzerinde doğrudan etkilidir.
  • ABD başta olmak üzere birçok ülke, bölgede deniz güvenliği operasyonları yürütmektedir.

Hürmüz Boğazı Nerede?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'da, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alır. Bir tarafında İran, diğer tarafında ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunur. Sadece bölgesel değil, küresel enerji taşımacılığı açısından da kritik bir geçiş noktasıdır.

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