Denizde kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Şile Ayazma Plajı'nda yaşanan üzücü olayda, yabancı uyruklu iki üniversite öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olayda, Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali (22) kurtarılırken, Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid (22) ise kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda Alobaid'in cansız bedenine ikinci gün ulaşıldı. Bu tür olaylar, deniz güvenliğinin ve dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Olayın Detayları

20 Haziran akşam saatlerinde iki üniversite öğrencisi denize girdi.

akşam saatlerinde iki üniversite öğrencisi denize girdi. Dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadılar ve yardım çağrısında bulundular.

nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadılar ve yardım çağrısında bulundular. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek ekiplere haber verdi.

Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine ulaştı.

ekipleri olay yerine ulaştı. Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid için arama çalışmaları başlatıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul İtfaiyesi, AFAD ve Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma ekibi çalışmalara katıldı.

İki gün süren aramalar sonucunda, Saif Eddün Alobaid'in cansız bedenine saat 14.30 sıralarında ulaşıldı.

sonucunda, Saif Eddün Alobaid'in cansız bedenine saat sıralarında ulaşıldı. Cenaze, Şile Büyük Mendirek ucunda bulundu ve Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



