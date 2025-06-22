Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'ı vuran ağabeyi tutuklandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Çayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, Kadir Canpolat'ın ağabeyi M. Canpolat tarafından silahla vurulduğu iddia edildi. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Detayları

Kadir Canpolat (45), tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldü.

(45), tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldü. Zanlı ağabey M. Canpolat (46), jandarma tarafından gözaltına alındı.

(46), jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma jandarma ve adli makamlar tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kadir Canpolat'ın vefatı, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.



