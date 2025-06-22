Para atarken boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte yaşanan ilginç bir olay, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Doğanköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen 1'inci Doğanköy Boğa Güreşi öncesi düzenlenen eğlencede, Halil Yetimoğlu para atmak için boğanın yanına yaklaştı. Ancak beklenmedik bir şekilde boğanın saldırısına uğradı ve boynuz darbesiyle havaya fırlatıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Muğlanın Menteşe ilçesinde boğa, para atmak için yanına yaklaşan bir kişiyi boynuzlayarak havaya fırlattı. pic.twitter.com/34ddhusiMG Ekol TV (@ekoltvv) June 22, 2025

Olayın Detayları

Halil Yetimoğlu , para atmak isterken boğanın saldırısına uğradı.

, para atmak isterken boğanın saldırısına uğradı. Boğa, Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattı ve Yetimoğlu yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Yetimoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yetimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay Anı Kamerada

Etkinliği izleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Halil Yetimoğlu'nun boğaya yaklaşırken boynuz darbesi aldığı ve yere düştüğü anlar net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı ve büyük ilgi gördü.



